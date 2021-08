Los mensajes ocultos que lanzó Isabel Pantoja en su concierto de Jerez

Y finalmente, el pasado sábado Isabel Pantoja regresó a los escenarios en un esperado concierto en Jerez de la Frontera. La tonadillera, que se retrasó media hora, subió a un escenario por primera vez en 19 meses y lo hizo en un evento exitoso pero plagado de indirectas y mensajes a los protagonistas de la crisis familiar que la ha tenido encerrada en Cantora casi todo este tiempo.

Isabel Pantoja, a modo de mensaje, enfatizó determinadas partes de sus canciones y, sin nombrarlos -no hacía falta- se refirió a su hijo Kiko Rivera y su nuera Irene Rosales. "Y tú viviendo con ella, que nunca te ha querido, dijo interpretando una canción, dando a entender a quién se refería.

No obstante, la imaginación hizo acto de presencia y los espectadores y periodistas solo podían suponer que esa y otras letras hacían referencia a quien lo hacían. Donde se mostró más inequívoca fue al pronunciar "te he cantado bajito muchas nanas, muchas nanas", ha su hijo Kiko, que ahora profiere ataques a su madre por doquier.

Se refirió también a la prensa rosa que difunde las noticias relacionadas con su drama familiar asegurando que aquellos "pa’ matar los rumores de las esquinas", haciendo un cuadrado con las manos emulando una televisión, "me hicieron a veces mucho daño, mucho daño, hoy quiero confesar que estoy muy cansada".

"Somos los que somos y estamos los que tenemos que estar", dijo también sobre el escenario, refiriéndose también a su hija Chabelita, de vacaciones en Galicia, aunque no a Anabel Pantoja y su peluquero, que no quisieron perderse semejante cita.

"Aunque me riñan luego me da igual, cuando yo salía en alguna foto había tanta gente que no se cabía, ahora salgo con los que tengo, con los que han quedado, con los de verdad", dijo para aclarar las cosas todavía más.