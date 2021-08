Rosa Benito presume de tipazo en bikini a los 65 años

Rosa Benito ha presumido orgullosa de tipazo en una serie de imágenes mostradas en Ya es mediodía. La colaboradora, de 65 años, pone al mal tiempo (familiar) buena cara en una serie de imágenes donde se muestra muy a gusto con su forma física.

La casi improvisada sesión de Rosa Benito se produjo en el jardín de su casa en Torrejón de Ardoz. Así lo explicó ella: "Mi palabra la he cumplido y me siento feliz, bien. Las fotos las hizo un amigo de mi hijo, mi Javi, porque mi hijo estaba fuera. Él me propuso lo del pozo, es el pozo que está en mi jardín de la urbanización".

Rosa Benito en bikini | Telecinco

A Rosa, ex de Amador Mohedano, se le relacionó con Luis Miguel Rodríguez tras ser pillados en una cena nocturna por Madrid, pero ella enseguida desmintió esos rumores.

Prefiere hablar, por tanto, de lo bien que se siente consigo misma: "No estoy morena porque este año no he tomado el sol todavía y no resalta el bikini, pero no podía hacer otra cosa... Cuando se cumplen años es porque tienes vida y lo importante es vivir, y decir yo mis años y no que lo digan los demás".