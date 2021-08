Isabel Díaz Ayuso regresa a Ibiza después de unos meses, cuando fue descubierta con Alberto González, su nueva pareja, dando un paseo por la isla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se tomaba sus primeras vacaciones en tres años, bromeando que había "hasta drones" siguiéndola.

Ahora, en pleno mes de agosto, Ayuso ha regresado a la isla para una pequeña escapada, publica el Diario de Mallorca. No obstante y a diferencia de la anterior ocasión, la presidenta iba escoltada por cuatro personas para una mayor privacidad.

Su llegada a Ibiza tuvo lugar el pasado viernes y, pese a su discreción, fue recibida entre aplausos y peticiones de autógrafo por los pasajeros del avión.

Lo particular de este nuevo viaje es el anfitrión, que no era otro que el artista Nacho Cano, que posee una villa en la isla. Ayuso y el ex de Mecano cenaron en el reservado de un restaurante mexicano junto a otros amigos, ella ataviada con un vestido azul de lo más veraniego.

Este encuentro certifica la buena relación de la presidenta con Nacho Cano tras la medalla de la Comunidad de Madrid que el cantante devolvió para imponérsela a la propia presidenta entre elogios por la diligente reapertura cultural de la Comunidad.