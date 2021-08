Esperando el hedor

Ashton Kutcher y Mila Kunis | Gtres

A Julian Assange le han dicho de todo, pero lo que más le ha molestado siempre es que un periodista del New York Times escribiera que iba sucio y apestaba. "Olía como si no se hubiera bañado en días". Otros hacen apología de no bañarse. Mila Kunis y Ashton Kutcher ha dicho que solo lavan a sus hijos de 6 y 4 años cuando lo necesitaban, cuando están visiblemente sucios y que no siempre usan jabón. Kunis dice que ella en su infancia en Ucrania no tenía agua caliente y de pequeña no se bañaba todos los días. Anda, menuda explicación. También yo me bañaba los sábados, aunque el repaso que me daba mi abuela con una toalla pequeña y jabón Heno de Pravia me quitaba hasta la piel de la cara antes de que supiéramos que habría una cosa llamada exfoliantes. Por sus partes, Kutcher dice que sólo se lava a diario las axilas y la entrepierna. Con agua. Siempre vendrán los dermatólogos a alertarnos de matar el ph y de que nos duchemos una vez al día, pero lo de estos señoritos de Hollywood es marranería.

Algo demasiado común. Aunque aquí no se presuma de ello. Todos conocemos gente apestosa. En un mundo normal, no siendo conquistador con Hernán Cortés o prisionero de Auschwitz. A veces veo en alguna tertulia televisiva a un tipo que sé que apesta. Mucho. Pienso en los pobres que tiene al lado, aunque huele a distancia. Otro tertuliano le llevó una vez un desodorante. Yo creo que dejaría ese trabajo, la dirección del programa no te puede imponer una tortura pestilente. O debería pagar un plus a las víctimas. Eso de regalar un desodorante lo hizo Kate Hudson con Matthew McConaughey, otro enemigo del agua, el jabón y el desodorante (Julia Roberts y Cameron Díaz tampoco son muy partidarias de usar desodorantes, pero por el planeta).

En este movimiento actual por ver quién es más cerdo, Jake Gyllenhaal (¡promocionando una colonia de Prada!) ha soltado: "Cada vez encuentro que bañarse es menos necesario". Que "reducir el tiempo bajo el grifo es muy sano". Hombre, ahí le doy la razón, que no sé qué hace la gente tanto tiempo bajo el agua aparte de gastarla (será que soy de Murcia y pienso en esas cosas). Pero sí es favorable a lavarse los dientes: "Los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ninguna parte". La mejor en este negociado ha sido la actriz Kristen Bell: "Soy una gran fan de esperar el mal olor. Una vez que notas el hedor, esas es la forma que tiene la biología de hacerte saber que necesitas lavarte". Pero ve una bandera roja: "Una vez que tienes bacterias tienes que decir: Métete en la ducha’. Así que no recrimino a Ashton y Mila. Y espero el hedor". Casi prefiero esperar a Godot.

DiCaprio es de los que se baña dos veces por semana y no usa desodorante. Lo contó una ex novia. Brad Pitt también es un poco cerdo. Prefiere cambiarse de camiseta que darse una ducha. Usa un par de toallitas húmedas para limpiarse las axilas (este no es de los que piensan en el medio ambiente, sólo es guarro). Robert Pattinson reveló que Kristen Stewart casi nunca se bañaba o lavaba el pelo. Y los dientes, una vez al día.

Cuando se estrenó la serie La peste, ambientada en la Sevilla del siglo XVI, su creador, Alberto Rodríguez recordó a Montaigne. El francés escribió que París, Venecia y Sevilla eran las ciudades más bellas y malolientes del mundo. Y Sevilla, la más apestosa de las tres. Brad Pitt puede ser como aquella Sevilla, bello y maloliente. Juan Ramón Jiménez no era bello. Pero sí un genio. Entre sus extravagancias, lo mismo tenía una higiene desaforada que todo lo contrario. No le arriendo la ganancia a Zenobia. Él lo reconoció: "A todo se llega, he aprendido a ser sucio, y me parece bien". No sé, prefiero "Intelijencia, dame el nombre esacto de las cosas". Cochinada.