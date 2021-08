Insólito momento en directo de Amador Mohedano con Rosa Benito: "Te echo de menos"

Rosa Benito ha vivido un insólito e inesperado momento en el plató de Ya es mediodía, donde ejerce de colaboradora. Su exmarido Amador Mohedano ha llamado a la redacción del programa para reconocer que echa de menos a Rosa, que escuchó sus palabras entre lágrimas.

Al final todo derivó en la pareja recordando de manera muy emotiva y emocionada recuerdos de su matrimonio. "Quería decir que echo mucho de menos los arroces de Rosa, porque ella con el arroz hace una variedad de platós...". "Es una fenómena, eso me lo he perdido yo", dijo. Una sentida Rosa Benito le contestó con cierto humor: "Te has perdido algo más que eso".

"Lo único que puedo decir siempre de Rosa es que es tan guapa, es tan guapa…". Y llegó a decir que "la echo mucho de menos, yo la echo mucho de menos". Y Amador perdió entonces el control de sus sentimientos.

Rosa, que inicialmente pensaba que era Belén Esteban con quien iba a hablar por teléfono, se recompuso antes que el propio Amador, considerando que "hoy tiene un bajón, pero él remontará porque es un hombre muy fuerte".