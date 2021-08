Rafa Mora arruina el documental de Anabel Pantoja recordando el ultimátum de la cúpula de Telecinco

Rafa Mora ha arruinado el estreno de Anabel, al desnudo, el documental no autorizado dedicado a la figura de la colaboradora Anabel Pantoja. La sobrina de la legendaria cantante recibió algunas críticas, la más grave por parte de su compañero Rafa Moro, quien llegó incluso a marcharse del plató tras no llegar a un acuerdo.

"Sin tu familia estarías muerta en la tele", dijo el colaborador, durísimo con su compañera. Rafa Mora recordó una conversación en el que la cúpula del programa daba un ultimátum a Anabel Pantoja para que ésta, siempre discreta y temerosa con asuntos de la tonadillera Isabel Pantoja, se lanzase por fin a dar algún dato.

"¿Tengo que recordar la conversación que tuvo Anabel con los directores del programa hace seis meses, cuando le dijeron que o hablaba de su familia o se iba a su casa?, dijo, antes de ser acusado de "envidioso" por Chelo García Cortés, provocando el enfado del colaborador.

La propia Anabel, junto a Carlota Corredera, no tuvo más remedio que dar la razón al colaborador. Ella, en concreto, reconoció que "Me ha dolido el comentario, porque hace unos años, en las reuniones, me riñeron porque me veían un poco alocada y con el semblante serio cuando me preguntaban por mi familia. Los directores dijeron que esto no era una ONG, sino un trabajo... pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse y reinventarse"