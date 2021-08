Hace ya meses que Tita Thyssen anunció desde su residencia temporal de Andorra, en donde pasa varios meses al año para eludir impuestos en España, que estaba escribiendo sus memorias. Aún ignoramos si ya ha puesto fin a esos recuerdos. Recordemos que en 2011 ya relató los episodios más importantes de su vida en ¡Hola! Nos preguntamos si en esas anunciadas memorias contará quién es el padre de sus mellizas. Tita es una mujer sincera y puede que decida revelarlo.

Fue el año 2007 cuando adoptó dos mellizas nacidas bajo vientre de alquiler mediante fecundación "in vitro" en una clínica de los Estados Unidos. Como es natural, Tita llevó esa operación con la máxima prudencia y no se hizo pública hasta que las bebés ya estaban en España. ¿Quién es el progenitor de las pequeñas, María del Carmen y Guadalupe Sabina? Corrió el rumor de que el donante podría ser Borja, el hijo de la baronesa. Si fuera así se daría el caso de ser padre y a la vez hermano de ambas. Es un asunto privado, que nos merece el mayor de los respetos. Y si Tita aún no ha querido desvelar el nombre, será por algo. Lo que sí es sabido es que las mellizas hace tiempo que conocen quién es su padre. Pero se lo callan.

Carmen Cervera comenzó a ser conocida hace justo cincuenta años al ser proclamada en mayo de 1961 Miss España. Era hija de un mecánico, separado de su esposa. Fue la madre quien inculcó en Tita los sueños para convertirse en una mujer importante, lo que ella no había conseguido en ese matrimonio roto. Candidata luego a Miss Mundo, quedó en tercera posición. Fue después, en un vuelo aéreo cuando conoció al actor Lex Barker, que fuera una temporada Tarzán en el cine. Le pidió un autógrafo. Tita y Lex salieron juntos una temporada. Se casaron en 1965. Y a partir de entonces es cuando Tita comenzó a hacer realidad cuanto le había deseado su madre. Instalados en Los Ángeles, Lex Barker, que había sido uno de los maridos de Lana Turner y aun siendo un galán en decadencia tenía amistades importantes en Hollywood, proporcionó a su mujer un sinfin de encuentros, cenas y cócteles, con las más encumbradas luminarias del cine. Aquel matrimonio de ensueño para Tita terminó por hacer aguas y cuando planeaban el divorcio Lex Barker sufrió un infarto mortal en plena calle de Nueva York. Tita enviudó a los treinta años, siendo la heredera de su marido. Su bien más importante fue el chalé de la Costa Brava que había adquirido el actor fallecido.

Cuanto ocurrió después ya se ha contado cientos de veces: Tita rodó varias películas infumables, donde salía ligera de ropa, también semidesnuda en las páginas de Interviú; un matrimonio con el "play-boy" Espartaco Santoni, sin validez posterior al estar éste casado y por tanto ser bígamo. Y en éstas que arruinada, con un porvenir negro, conoció en Marbella al publicista cántabro Manuel Segura, con quien vivió unas relaciones apasionadas. Él le pidió casarse pero Tita no había aún solventado su unión con Santoni. Tuvieron un hijo, Borja. La pareja fue poco a poco distanciándose, aun manteniendo su amistad, prueba de ello es que Segura veía a Borja cuando tenía siete años y era consciente de ser su padre biológico. Unas vacaciones en Cerdeña en el yate del multimillonario Heini Thyssen-Bornemisza resultaron maravillosas para Tita. Se enamoraron en pocas semanas, fijando la boda el año 1985. A partir de entonces, Tita ya era una celebridad internacional. Heini decidió en seguida adoptar a Borja como hijo propio. Se han cumplido diecinueve años de la muerte del barón y su viuda reina como experta en arte, dueña de una inmensa fortuna, que incluye varios museos. Nunca ha querido volver a casarse, aunque años atrás se rumoreó que mantenía, primero una íntima amistad con su preparador físico, y luego con Manuel Segura. Esto último no era verdad: él se había casado y Tita sostenía con el matrimonio una sincera relación. Manuel Segura falleció de cáncer hace ahora un año. El óbito produjo en Tita mucho dolor.

Lo que tal vez quita a veces el sueño a la baronesa Thyssen es el futuro de sus museos y sus valiosísimas colecciones. ¿Sabrá Borja hacer frente a ese inmenso legado cuando le llegue la hora? ¿Qué papel tendrán las dos mellizas en la misma herencia, estarán preparadas también? Borja, no ha cursado carrera universitaria alguna y al menos se le suponen conocimientos de Bellas Artes. Por lo demás la vida de Tita ha sido tan intensa que sus memorias esperemos no defrauden. Se ha repetido muchas veces que gracias a ella en España podemos disfrutar de sus fabulosas colecciones y que esperaba un reconocimiento regio: un título que el rey Juan Carlos no se decidió a concedérselo. Y ya parece tarde que su sucesor pudiera complacerla.