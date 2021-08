Paz Padilla no puede más y cuenta su peor afrenta: lo que le hicieron a la lápida de su marido

Paz Padilla conversaba con el equipo de Sálvame sobre los paparazzis, la prensa rosa y cómo las revistas hacen su agosto en estos meses de verano publicando fotografías en bañador de famosas como Gema López, presente en el plató.

El asunto pronto derivó, sin embargo, a un asunto más trágico y espinoso: la imagen de una lápida del marido fallecido de Paz Padilla, Juan Antonio Vidal, publicada por una revista. Ella no pudo callarse y explotó en directo: "Me hicieron el daño más grande de mi vida".

Así lo explicó Paz Padilla, evidentemente fuera de sí y del guión del programa: "Publicaron una foto de la lápida de mi Antonio, que ni estaba todavía la lápida puesta". Y dijo al responsable de la publicación, sin nombrarlo: "Tú también vas a morir, te van a enterrar e incinerar".

Pidiendo respeto, Paz aseguró a esa persona que "no se lo voy a perdonar nunca, no voy a decir tu nombre para no darte oportunidad. Una lápida que ni siquiera estaba puesta. Es horrible, pero sé que llegará tu tiempo. Karma, cariño, karma. Tienes que tener amor, tienes que estar muy solo, no tendrás a nadie que te quiera".

Una demoledora Paz Padilla, ya lanzada, no pudo callarse y decir a su desconocido interlocutor que "su madre también morirá, o se ha muerto, no sé".

Tachando esa publicación de "ruin, inhumana, dolorosa", Paz Padilla clamó que "el que había detrás estaba mi marido, y porque tú seas de una revista y ganes dinero lo único que vale en esta vida es el amor y seguro que tú eso no lo tienes. Si lo tienes no me haces esto. Me tiré tres días llorando".

"No te conozco en persona ni te quiero conocer en persona. Pero sigue ganando dinero y poder", finalizó, dejando en silencio a todos los demás colaboradores de plató.