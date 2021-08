Ana Obregón descubre una faceta desconocida de su hijo con Alessandro Lecquio

Disfrutando de unas merecidas vacaciones en Galicia al margen del foco mediático, Alessandro Lequio y María Palacios han celebrado este lunes el 5 cumpleaños de su hija Ginevra - a la que todos llaman cariñosamente Ena- y, para felicitar a su pequeña en un día tan especial el italiano ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía de su hijo Aless tumbado sobre un tigre durante un viaje a Tailandia que ambos hicieron en 2012.

Una imagen inédita hasta ahora con la que el colaborador de El programa de Ana Rosa ha homenajeado al hijo que tuvo con Ana Obregón 15 meses después de su fallecimiento y coincidiendo con el día del cumpleaños de su pequeña Ena.

Impactada al ver a su hijo encima de un enorme tigre, la actriz y bióloga no dudó en compartir a su vez la imagen publicada por Alessandro en sus redes sociales haciendo una sorprendente confesión. "Como es la vida @alessandrolequiosr! Hoy publicas esta foto que no había visto nunca de uno de vuestros viajes" ha desvelado una alucinada Ana, asegurando que si en su día "me llego a enterar de que Aless había estado tumbado encima de un tigre me hubiera enfadado muchísimo".

Orgullosa de la especial relación que tenía Aless con su padre -que además como él mismo confesaba a menudo era su mejor amigo- la actriz ha revelado su alegría al mirar "esta foto, con su eterna sonrisa encima de un tigre" por los "momentos inolvidables" y las "locuras" que padre e hijo compartieron durante toda su vida.

"Nuestro hijo nunca tuvo miedo a nada, ni al cáncer. Por eso era/es único. Mi guerrero de luz", ha añadido Ana, sin poder ocultar que, aunque este verano la hemos visto recuperar tímidamente la sonrisa tanto en su adorada Mallorca como en el viaje que ha hecho a Roma con su amiga y representante Susana Uribarri, el dolor por la muerte de Aless sigue siendo todavía demasiado intenso. Sin embargo, y lejos de la tristeza que destilaban sus publicaciones en redes sociales hasta hace escasas semanas, ahora la actriz recuerda al joven con un sonrisa y, sobre todo, con un inmenso orgullo por la valentía que demostró durante su durísima batalla contra el cáncer que le costó la vida el pasado 13 de mayo de 2020.