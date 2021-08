Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos siguen agitando la muerte de Mila Ximénez

En Lecturas Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos siguen explotando el filón del triste fallecimiento de Mila Ximénez. "Con lo de Mila he estado cerca de dejarlo todo", dice el presentador de Sálvame, ahora de vacaciones, en la entrevista que le hace la hija de María Teresa Campos -ocupando precisamente el lugar de Mila, que habitualmente conducía estas entrevistas-.

"Con Mila me sentía muy identificado en la manera de vivir sus miedos, sus inseguridades. Me sentía muy comprendido por ella", dice Jorge Javier, recordando de nuevo la intensa amistad que le unió con la fallecida.

"Mila me hizo un gran favor dejándome despedir de ella. Salí de la habitación con un chute de vida", recordó el presentador sobre sus últimos momentos. "Es como si tuviera una foto fija de ella en el cerebro. No se me va de la cabeza", dice por su parte Terelu.

Y una cosa más: Jorge Javier "calienta" el posible regreso de Terelu a Sálvame, del que salió en muy malos términos. "Me encantaría que volvieras", dice abiertamente. "Veríamos otra Terelu. Ahora ya no aguantarías una avispa en los cojones", bromea con ella.

Además, la infanta Cristina se baña junto a su excarcelado marido en Bidart. Pero esta vez les acompaña su hermana, la infanta Elena.

Anabel Pantoja protagoniza, en toda su rotundidad, la portada de Diez Minutos. La sobrina de la tonadillera más famosa de España ocupa toda la revista en uno de sus habituales bikinis veraniegos, ahora que ha protagonizado su propio documental y se ha reconciliado -más o menos- con Kiko Rivera visitando a la familia en Huelva. A Anabel no le queda nada para casarse con "su negro" -así llama a Omar- en septiembre y aprovechan sus días de descanso en Ibiza para desatar su pasión.

Además, Ortega Cano ha comprado una casa a José Fernando y Michu para que vivan con su hijo una vez el primero salga de la institución donde supera sus problemas de salud.

En ¡Hola! la protagonista absoluta es Sara Carbonero, que con un bonito vestido de verano y una gran pamela exhibe su felicidad en este verano que será el de su recuperación definitiva. Además, Esther Doña y Santiago Pedraz confiesan su amor por primera vez en las revistas y Dani Rovira ríe muy cómplice con una amiga en la playa.

Semana está acaparada por Alejandro Sanz y su novia Rachel Valdés, también en bañador y remojándose en una idílica y soleada playa de Cádiz. La revista publica las imágenes más familiares del cantante -también están sus hijos- mientras David Valldeperas, director de Sálvame, afronta complicados momentos: su madre ha fallecido y estos días tuvo lugar el funeral, donde estuvo arropado por sus compañeros de Sálvame.