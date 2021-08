Antonio Canales, despedido de 'Sálvame' en directo, carga contra el programa

Antonio Canales ha sido despedido de Sálvame. El bailaor empezó en el programa de Telecinco y La Fábrica de la Tele el pasado 28 de mayo. Desde entonces solo ha acudido al programa 13 días, interviniendo apenas una media de 4 minutos.

Canales ya ha explicado que se trata de un formato en el que esté cómodo y que su manager ya ha cerrado su salto a otro programa de Mediaset, El Programa de AR, de otra productora, Unicorn Content. Un cambio de productora que podría reavivar la guerra entre ambas, manifestada de manera evidentemente durante el docudrama de Rocío Carrasco.

El espacio de La Fábrica de la Tele ha alegado, por su parte, que no renueva su contrato por no haber aportado grandes exclusivas desde el mes de mayo.

Como era de esperar, el sevillano se ha puesto muy a la defensiva: "Qué gracioso, como si fuéramos unos colegiales, ¿verdad? Tampoco estamos en horas muy altas de audiencias, ¿no? Me hubiera gustado que estuviéramos en horas más altas de audiencia y poder echarme en ese momento, hubieseis sido una 'miajita' más héroes".

"He aprendido en el programa a hacer todo lo que no hay que hacer. No hay que hablar a tontas y a locas, hacer un programa aburrido como estáis haciendo últimamente, hay que reinventarse y saber escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia".

Canales arremetió duramente contra la dirección de Sálvame, asegurando que "Tenéis que darle al público más alegría y no mirarse tanto el ombligo, porque la audiencia manda. Si empieza a bajar la audiencia, algo no estáis haciendo bien, no seré yo el culpable que llevo tan poco". E insiste: "No canséis a la audiencia, porque 'Sálvame' se va a pique. Tenéis que reinventarse, solo tenéis que mirar las audiencias".

Carlota Corredera reprochó al bailaor que "No has hecho autocrítica de tu trabajo aquí. Yo no podría bailar una jota aragonesa, pero estás cuestionando como hacemos el trabajo y a mí nunca se me ocurriría criticar como bailas tú o cómo organizas tus espectáculos".