El actor australiano Hugh Jackman se enfrenta de nuevo al cáncer por la reciente aparición de una pequeña mancha en la nariz, motivo por el cual le han tenido que hacer una biopsia y está a la espera de los resultados con una gran preocupación.

No es la primera vez que Jackman vive esta desagradable experiencia, al llevar años padeciendo esta enfermedad. El propio actor ha grabado un video que está circulando en redes sociales donde da todo tipo de información y aconseja que es fundamental tomar medidas de prevención para así evitar que esta enfermedad aparezca.

No deja de aconsejar que las cremas protectoras deben usarse en todo momento. Además recomienda hacerse revisiones de piel con asiduidad. "No creas que no te va a pasar a ti, y sobre todo usa protección solar".

El actor reconoce que, en su época de juventud, tomaba el sol sin ningún cuidado, y ni se planteaba utilizar ninguna crema protectora, y ahora está sufriendo las consecuencias en forma de carcinomas, que de repente aparecen.

No deja de recomendar que visiten al dermatólogo por prevención, y así evitar que otros sufran lo que le está ocurriendo a él. Hugh Jackman ha tenido que pasar por el quirófano en diferentes ocasiones, y por esa razón insiste en que la gente antes de exponerse al sol, lo haga con cabeza.