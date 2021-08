Jorge Javier Vázquez se abre en canal en Lecturas, pero no acerca de su vida personal o profesional, sino de sus hasta ahora más desconocidos problemas con Hacienda.

El presentador -que percibe aproximadamente tres millones de euros al año- asegura que ha pasado un verdadero infierno que afortunadamente ha conseguido superar. Ahora vuelve a disfrutar con su trabajo.

Todo empieza cuando, debido a su trabajo en Sálvame, "comienzas a ganar dinero". "Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", explicó a su entrevistadora Terelu Campos, señalando quizá la raíz del problema.

Atribuye a los cambios de Hacienda gran parte de la responsabilidad del problema. "De la noche a la mañana, lo que antes servía – aunque no estuviera bien hecho y Hacienda mirara para otro lado– ahora ya no sirve".

El problema, no obstante, todavía persiste, con inspecciones de renta de hace incluso más de diez años. "Las inspecciones se eternizan en el tiempo (...) me han llegado ahora resoluciones de 2009. Cuando me tocó dije: "¿Qué va a pasar con mi vida?".

Esta tensión e inseguridad le ha pasado factura, y no solo económica. "Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio!", lamenta.