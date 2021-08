Kiko Hernández ya no es intocable en 'Sálvame': "No tienes ni idea de lo que va a pasar"

Kiko Hernández podría convertirse en el próximo colaborador de Sálvame en la picota. El programa de Telecinco se ha acostumbrado a poner en severas dificultades a sus integrantes y ahora sería el turno de Kiko, enfrentado a una información que le acusa de traición.

El asunto sería tan grave que hasta Carlota Corredera ha asegurado tener "miedo a que abandone el programa", apostillando que "lo dice en serio", sumando a Kiko a otra gran cuestionada esta semana, Gema López, tras los acontecimientos ocurridos el pasado lunes.

"Yo sé que a veces se genera la duda de que cuando salimos a trabajar estamos avisados, manejamos información… No, Kiko no tiene ni idea de qué va a pasar hoy", dijo la presentadora. Él, mientras, desconocía totalmente de qué se podía tratar y negó en redondo haber traicionado a algún compañero.

Kiko perdería así el aura de "intocable" que hasta ahora ha ostentado en el programa de las tardes de Telecinco, dañando seriamente su reputación. "Tengo secretos oscuros como todos, pero habrá que afrontarlos", dijo confuso ante una Carlota Corredera que se confesó muy comprometida: "Esto no es una coña, no es una broma, no es un juego. No tienes ni idea de dónde te viene el aire", le dijo.

Finalmente, Sálvame emitió el testimonio en cuestión, en el que una confidente acusaba a Kiko Hernández de pactar con un fotógrafo para traicionar a una amiga y "obtener dinero" con las fotos que le hicieron a la salida de un restaurante con una amiga en el año 2018.

Kiko vivió preocupado todos los prolegómenos hasta que salió por fin esta información. Pero, por su parte, continuó negándolo en redondo.