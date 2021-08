Una tía de Alberto de Mónaco asegura que el divorcio de Charlene es inminente

Los rumores de divorcio de Alberto de Mónaco y Charlene siempre han estado presentes desde que se casaron hace una década. Llamó la atención el día de la boda la cara de tristeza de la novia, que no sonrió en ningún momento.

Ahora ese rumor vuelve a tomar fuerza después de unas declaraciones que ha concedido Christa Mayrhofer- Dukor, prima de Gracia de Mónaco, residente en Viena, a la revista italiana Oggi.

"Alberto me ha hablado de distancia física e interior con Charlene, y he comprendido que el divorcio en inminente", así de claro lo ha contado. Y afirma que su matrimonio está en una fase muy delicada, cada vez mas alejados, y no solo en lo físico. Los dos se han distanciado en la vida diaria, y han elegido caminos muy diferentes.

Hay que recordar que la princesa está en su país, Sudáfrica, desde el mes de febrero a consecuencia de una infección grave en los oídos y garganta, y se ha tenido que someter a una reciente intervención quirúrgica. Hay quienes afirman que esto sería la excusa, para anunciar la separación.

Durante estos meses llama poderosamente la atención que el príncipe ni sus hijos Jacques y Gabriella solo hayan viajado a Sudáfrica una vez.