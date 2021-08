Una molesta Marta López sale al paso de los rumores sobre su nueva pareja

Marta López no ha tenido una tarde fácil en Sálvame Diario. La colaboradora, que este último año ha superado su ruptura con Alfonso Merlos y después con Efrén Reyero, se ha tenido que enfrentar al testimonio de una exnovia de Rubén, el policía que la ha enamorado, y además, también ha escuchado una conversación telefónica del programa con su pareja.

A pesar de lo que muchos dicen, Rubén se ha querido mantener al margen y no ha querido decir absolutamente nada. Demostrando tener una educación que muchos cuestionaban, le ha confesado al redactor del programa que estaba muy bien con Marta López y que le daba igual lo que se hablase de él en televisión.

A la salida, hemos podido hablar con Marta López, todavía recién salida de Supervivientes, y nos ha dejado claro que todo lo que ha salido de su pareja es mentira: "No pasa nada, todo lo que han sacado es mentira, estoy súper tranquila". En cuanto a si podrían salir más cosas, comenta: "Él tiene vida, ha podido estar con todas las que le dé la gana y alguna más".

Cuando le preguntamos por los ataques que ha recibido Olga en su puesto de trabajo, comenta: "Me parece muy feo eso, es su forma de vivir, su trabajo, su negocio y creo que ya está bien", y aunque a Marta le gustaría tenerla de compañera en un programa de televisión, comenta: "A mí me encantaría tenerla de compañera, me encantaría, pero vamos, no lo veo".