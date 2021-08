Ortega Cano rompe su silencio sobre Rocío Carrasco: "No tengo que pedirla perdón"

José Ortega Cano ha hablado alto y claro en Viva el verano sobre su vida, pero también sobre todas las cosas que se han dicho de él en los últimos meses desde que Rocío Carrasco hablase de él en el documental que ha supuesto un antes y un después en la familia al completo.

El diestro, del que últimamente se ha especulado sobre su precaria salud, ha asegurado que guarda mucho cariño a Rocío: "Yo he querido muchísimo a Rocío Carrasco, pero ella no ha recurrido a mí cuando le ha ocurrido eso que ha contado". Y sin querer meterse en el barro, ha confesado que "a su madre lo que más le gustaba era ver a la familia unida. Cuando yo fui a Barcelona estaban los dos tirados en el piso y me puse a buscar una casa, a la hora tenían una casa alquilada para ellos", dejando a entrever que siempre se preocupó por la joven.

Sobre las palabras que dijo de él en el documental, Ortega Cano ha defendido que "todo lo que yo he vivido con Rocío no se puede quebrantar de esta manera, el tiempo te va dando la razón si la tienes, así de claro. En Miami, en todos los sitios donde hemos estado ha estado súper enamoradísima, me trataba como un niño... o sea un amor tremendo, tremendo. No lo entiendo, en el fondo yo creo que ella me tiene cariño, estaba haciendo... no lo sé, estaría haciendo un programa de muchas horas, no lo sé".

El torero ha confirmado que no ha llamado a Rocío y además, tampoco se lo ha planteado: "No me he planteado llamarla, quiero ver qué pasa con la familia en el documental, quiero dar un tiempo al tiempo. A mí lo que me gustaría es que la familia se uniera, te lo digo de corazón. Yo creo que ahí... no creo que haya obligación de verse todos los días, el día que sea necesario, pero yo creo que las cosas se pueden hacer".

Eso sí, el diestro ha asegurado que él no tiene por qué pedirla perdón porque no considera que se haya portado mal con ella: "Yo no lo he hecho nada como para tener que pedirla perdón, te lo juro por lo más grande que hay en el universo, pero no. Nuestra relación ha sido siempre muy bonita, desde bien niña ella me tenía un cariño especial".

Ortega Cano también ha mostrado su tristeza por la ausencia de Rocío Carrasco como hermana de Gloria Camila y José Fernando: "Me da pena que no tenga relación con sus hermanos, pero la verdad es que sus hermanos conmigo tienen bastante en el sentido que están arropados, los quiero a morir y mi Gloria es para comérsela. José Fernando es un niño estupendo, que hay que ayudarle, echarle una mano de cariño como yo se la doy todas las semanas".