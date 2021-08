Ortega Cano se cava su propia tumba con Ana María Aldón: "No la entiendo"

José Ortega Cano ha intervenido en El Programa del Verano para explicar algunos flecos tras su sonada entrevista del viernes en Telecinco. Y allí ha declarado no comprender la reacción de su esposa, Ana María Aldón, a sus declaraciones de amor por Rocío Jurado.

"Ella era la primera que me animaba a que fuese al programa, no entiendo que diga eso a destiempo", ha dicho un desanimado torero en una llamada telefónica al programa. Una frase que sin duda ha complicado aún más la polémica.

La propia presentadora Patricia Pardo había afeado a Ortega Cano su conducta con Ana María, calificando de "doloroso, muy innecesario" el trato a su esposa, que parecía quedar así como segundo plato tras su único y verdadero amor, Rocío Jurado.

Ortega Cano quiso desmentir este extremo y aclarar en una llamada telefónica lo mucho que lo siente, y que "ella sabe que yo la quiero, la amo y la cuido en todos los sentidos" y que le ha dado "un hijo maravilloso". Pero después no pudo evitar caer en su propia trampa.

"Vinieron a verme aquí, ella era la primera que me animaba para que fuese al programa, no entiendo que tenga esa reacción y diga eso a destiempo", dijo, todavía sin comprender el dolor de su esposa. "Soy su marido y me he portado maravillosamente con ella, yo no puedo quedar en ese lugar de cara a la gente y a la calle", dijo, preocupado por el ‘qué dirán’.

"A mí me cogió de sorpresa, para mí fue una sorpresa porque no se puede decir una cosa, que admira a Rocío, que quiere mucho a Rocío, que se acuerda mucho de Rocío porque es de Sanlúcar y tal... y luego decir públicamente lo de 'ella qué pinta ahí". "No lo entiendo, es como para romperme el corazón", remata.

Declaró, eso sí, no haber hablado con ella todavía, "pero porque no quiero". "No quiero presumir de nada ni dar datos, pero ella me tiene a su disposición en todo".