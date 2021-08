La venganza de Rocíito contra Ortega Cano: "Está nervioso porque sabe que el diario va sobre él"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para abordar toda la actualidad social de la semana. Centrada esta vez en cómo Telecinco está agitando la expectación del público de cara al nuevo docudrama de Rocío Carrasco, que ahora esgrime un diario de su madre, Rocío Jurado, en el que presumiblemente desvelará sus intimidades con su marido Ortega Cano.

El mismo Ortega que este pasado viernes habló largo y tendido en una entrevista en Viva el verano sobre la tensa situación familiar derivada de la primera entrega del programa de Rocío, convertida ahora en la verdadera estrella que todo el mundo contempla en Telecinco. Y quizá por eso el torero se ha mostrado manifiestamente nervioso en los últimos días, realizado declaraciones bienintencionadas pero más bien desafortunadas que han ofendido incluso a su actual esposa, Ana María Aldón.

"Ortega esta alterado", certificó la periodista Paloma Barrientos, porque sabe que lo que puede contener el diario del que presume Rocío Carrasco versaría muy probablemente sobre él. Todo ello pese a que "llama la atención que Rocío Jurado escribiera cosas que perjudicaran a su familia". Según la periodista, y según las declaraciones de la propia Rociíto, que dijo haber encontrado los textos en la casa donde Ortega vivió, "entiendo que si hay papeles él los miraría también porque como viudo tenía derecho".

Beatriz Cortázar añadió que también "se ha dicho que esos diarios podrían ser falsos, y eso no me lo creo. Lo que saque la hija es de su madre no tengo duda". La periodista recordó algunos asuntos ya dirimidos y superados en la familia pero que, enmarcados en la particular venganza de Rociíto, este diario puede recuperar para la actualidad: "Los pagos de Houston y la enfermedad de su madre, los desajustes de la herencia,… pero es que Rocío Jurado no dejó nada a Ortega porque ya había invertido mucho en Yerbabuena. Reformar la finca, en la ganadería, obras, muebles, reformas, y eso es un patrimonio. Dejó a Rocío como heredera universal porque sabía que sus otros dos hijos, Gloria Camila y José Fernando, iban a tener la herencia de un padre, y que Rocío Carrasco no la tenía".

Lo que sí habría que contextualizar es el valor de esos textos, quizá un mero "desahogo emocional, una cosa de terapia" escrito por "La Más Grande", una persona de "mucho carácter que en ocasiones gritaba", para aliviar tensiones durante malos momentos del matrimonio. "Lo que me lama la tensión es que nos íbamos a enterar todos a la vez, porque ellos tenían tres hijos, no una. Lo propio sería reunirse con sus hermanos", dijo refiriéndose a Gloria Camila y José Fernando en referencia al mal gesto de Rociíto. "Hay gente que se desahoga escribiendo y otros se van a hacer footing, pero al día siguiente te reconcilias", señaló.