María Jesús Ruiz comparte su foto más íntima junto a su novio Curro

María Jesús Ruiz y su novio Curro han subido la temperatura en Instagram con su fotografía más íntima ardiente. Los amantes posaron completamente desnudos y abrazados en la cama en una fotografía que ha recibido una oleada de críticas por parte de sus seguidores.

A pesar de que su relación no empezó de la mejor manera, la ex Miss España continúa viviendo su particular luna de miel junto al que fuera el community manager de sus redes sociales, ahora también su pareja. Una historia de amor que, aunque ha sido juzgada por muchos, no ha impedido que siga su curso.

La modelo confesó en una ronda de preguntas en Instagram que está planteándose pasar por el altar con Curro y, quizás, volver a ser madre. Tal es la intensidad con la que viven su amor, que la modelo andaluza ha decidido demostrar públicamente lo profundamente enamorada que está de su chico de una forma que no ha pasado desapercibida para nadie.

"Esta foto está fuera de lugar"; "¿En serio tienes que subir una foto así?"; escribieron algunos críticos, avergonzados, aunque también recibió un buen número de elogios por la naturalidad y paz que desprende.

Lejos de quedarse callada, la modelo hizo frente a este chaparrón de críticas respondiendo de manera tajante: "¿Dejo de querer a mis hijas por esta foto? Por dios, estamos en el siglo XXI. Me preocupo por ellas a diario, ¿qué tiene que ver eso con que yo suba la foto que me de la gana con mi pareja?".