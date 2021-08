Rocío Carrasco esgrime el diario de su madre para alimentar a sus fans

Una vez más la familia de Rocío Jurado se sitúa en el punto de mira por la gran revolución que ha creado la aparición de un diario de 'La Más Grande' al que todos parecen temer. Con algunas dudas de que dicho diario existiera por parte de la familia Mohedano, Sálvame lanzó un adelanto de las confesiones que conoceremos con dicho diario a través de Rocío, en nombre de la verdad.

Según hemos podido conocer a través de este adelanto, Rocío Carrasco habría encontrado el diario de su madre en uno de los cajones de su habitación dos meses después de muerte donde también había documentos que ella ha guardado durante todo estos años. "Mi familia no cuenta la verdad y la saben" sentenció Rocío, que vuelve el miércoles 25 de agosto de sus largas vacaciones para alimentar el nuevo programa con este nuevo cebo. El diario, por tanto, existe y lo tiene ella.

Volviendo a la boda de su madre con José Ortega Cano, Rocío Carrasco insistió en este nuevo documental que el diestro no fue del todo bueno para su madre: "No cambió mi vida, para nada, yo quería que mi madre fuera feliz, pero eso es otra historia, creo que cambió la suya la mía no".

Volviendo a Chipiona, un lugar que ha acompañado a la familia durante muchos años, Rocío Carrasco reconoció que ahí se siente más cerca de su madre que nunca: "Yo siento a mi madre en todos sitios, en mi casa, donde voy, mi madre está conmigo siempre pero al venir aquí, que es donde ella está, la tengo mucho más cerca".