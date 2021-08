Ana Soria y Enrique Ponce vuelven a las andadas tras la firma del divorcio

Enrique Ponce y Ana Soria vuelven a las portadas a lo grande tras la firma del divorcio de Paloma Cuevas. La pareja aparece en Semana pródiga en abrazos y sonrisas, volando de un plumazo todo rumor de crisis y certificando que el torero, que hace una semanas dejó los ruedos, está totalmente comprometido con la joven estudiante. La pareja está en la playa, acude a chiringuitos y desarrolla su vida normal a la vista de todos y sin esconderse, una vez pasado el mal trago de un complicado divorcio.

Ana Rosa Quintana se asoma a la portada de Diez Minutos desde Ibiza y en bañador. La presentadora apura sus vacaciones en barco con su marido Juan, al que besa apasionadamente en las imágenes mostradas por la revista. Mientras, Ana María Aldón se replantea su relación con Ortega Cano y Mónica Carrillo y Vanesa Martín pasan sus días libres en la playa de Formentera.

¡Hola! está acaparada totalmente por Lolita, que posa en su nueva casa y habla ilusionada d ella boda de su hija. "Elena va a ir guapísima, para mí vestido he elegido un color con mucho fuego y puedo adelantar que no voy a levar mantilla", asegura. "Sé que me emocionaré mucho, notarla falta de mis padres y voy a echar mucho de menos a mi hermano, Antonio". Además, la revista trata largo y tendido la muerte de Isabel Arrastia, madre de Isabel Preysler, y la marcha de Leonor a un colegio en el extranjero.

Lecturas recurre a Kiko Matamoros y su novia Marta, recién llegados de un increíble viaje por África que ha cambiado sus vidas. Kiko asegura que la pareja tiene ya planes para "irse a vivir fuera de España", algo que casa muy bien con el manifiesto descontento del colaborador, muy poco conforme con la reciente deriva de Sálvame y los realities de Telecinco, así como con la atención prestada a su ex Makoke. El objetivo ahora es "tomar espacio y meditar el futuro", algo a lo que ha llegado gracias a la positiva influencia de Marta, consciente de que "primero van sus hijos y luego voy yo".