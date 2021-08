Así vivirá la princesa Leonor en Gales pese al silencio absoluto de Casa Real

La princesa Leonor de Borbón afronta su nueva etapa vital en Gales a partir del 30 de agosto, tal y como informa ¡Hola!.

La hija de Felipe VI y Letizia Ortiz, que llevaba un tiempo en paradero desconocido junto a sus padres y su hermana en esos habituales días de descanso personal y privado al margen de su habitual visita oficial a Mallorca, afronta ya su nueva etapa en el internado inglés junto a otros 200 jóvenes de ochenta nacionalidades distintas.

Lo hace, no obstante, en medio de un absoluto secretismo de Casa Real, que por el momento no ha comunicado ninguna información de la entrada de Leonor en su nuevo colegio. No consta que la joven heredera esté ya en Inglaterra pese a la proximidad del inicio de las clases.

Todo ello en medio de unas profundas medidas de seguridad anti-Covid. La princesa irá con su certificado de vacunación pero tendrá que hacerse nuevas pruebas impuestas por el UWC Atlantic College de Gales, que además -tal y como publica ¡Hola!- exige un tiempo de cuarentena durante el cual Leonor afrontará sus clases de manera telemática.

En este internado se reunirán un total de 200 jóvenes de ochenta nacionalidades, culturas diferentes y realidades sociales muy diferentes. hasta un 75% recibe becas totales o parciales.

El coste total de su estancia en el colegio supondrá 76.482 euros. Coincidirá con la princesa Alexia de Holanda, la segunda de las tres hijas de Máxima y Guillermo.

El nuevo colegio no obligará a Leonor a llevar uniforme, solo se recomienda ropa cómoda y casual. Lo que sí han hecho es poner en contacto a los nuevos alumnos con los veteranos del mismo para conocer el funcionamiento del colegio.

En las habitaciones convivirán cuatro estudiantes de nacionalidades diferentes. Los 370 alumnos se distribuirán en 8 casas separados de cuatro en cuatro por sexos. No hay televisión.

Leonor tendrá durante los dos próximos años clases de 8 a 12 de la mañana. Después de comer, también de dos a tres de la tarde. Tres tardes a la semana se llevan a cabo los servicios de la comunidad durante dos horas.