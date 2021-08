Bertín Osborne ignora la entrevista de Fabiola Martínez en el 'Deluxe'

Fabiola Martínez se sentó en el plató del Deluxe siete meses después de anunciar su separación de Bertín Osborne para hablar del fin de su matrimonio, confesando que tomó la decisión porque había dejado de ser ella. Cansada de estar a la sombra del artista y de no tener ilusiones y ambiciones propias en los últimos tiempos, Fabiola explicó que no se reconocía cuando se miraba al espejo. Eso, unido a las discusiones en la pareja a pesar de lo enamorados que estuvieron, hicieron el resto.

Unas comentadísimas declaraciones que, un mes después, Bertín asegura no haber visto. Así, a pesar de que no pudo evitar soltar un expresivo "¡qué huevos tiene!" cuando se enteró de que su exmujer hablaría de su separación en televisión, el artista prefiere no explicar por qué decidió ignorar lo que Fabiola contó en televisión. Bertín deja en el aire si le molestaron las sinceras confesiones de la venezolana y evita apoyarla públicamente como ha hecho en numerosas ocasiones.

Cambiando su sonrisa por un gesto de enfado y asegurando tajante que "no voy a hablar más del tema", Bertín dejó claro que no quiere hacer ninguna declaración sobre su exmujer ni tampoco sobreué v su hija Eugenia, que recientemente anunciaba su separación de Juan Melgarejo tras 10 años de matrimonio y tres hijos en común.

Fue el pasado mes de enero cuando Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron a través de un comunicado su sorprendente separación después de 20 años de amor, asegurando que a pesar de emprender caminos diferentes, continuarían unidos en la amistad por los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos.