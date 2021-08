El alcalde de Chipiona se escuda en la pandemia para explicar su traición a Gloria Camila

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha respondido a las preguntas de los medios tras haberse confirmado que su Ayuntamiento dejaba de lado a la asociación presidida por Gloria Camila Ortega en los homenajes de la Semana Cultural de Rocío Jurado.

El alcalde de Chipiona considera que no existe ninguna polémica con la Asociación RJ La Más Grande: "No hay ningún tipo de polémica, la polémica la crean otros, yo me debo a hacer y organizar las actividades del área de cultura y aquí el gran problema que existe es la pandemia".

Sobre las quejas que están recibiendo, aclara: "Es una semana cultural más light y también la asociación en las reuniones que hemos tenido decía que no fuese la XII edición de la semana cultural. La discusión que podamos tener es estética, hay a quién le gusta el cartel, a quién no, debería haber sido en color, en blanco y negro... Es un poco una discusión estética donde podemos matizar, para gustos los colores".

Sobre la relación del ayuntamiento de Chipiona con Rocío Carrasco, que habría presionado para apartar a su hermana de las celebraciones, aclaró que "en el convenio que yo he firmado con Rocío Carrasco tengo la obligación, cualquier persona que quiera utilizar la música de Rocío Jurado, ella es la que tiene el nombre, tiene la obligación de presentarle lo que se va a hacer. Ella ha visto todo y ha dado el ok, no ha dicho nada de cambiarlo ni nada".

En cuanto al lugar en el que se han colocado los carteles de Rocío Jurado y que también han recibido críticas, explica: "Se ha puesto sobre dos mástiles de dos banderas, sobre la de Andalucía y la de España, no son dos palos. Está en la zona más emblemática del ayuntamiento de Chipiona, significa mucho la figura de Rocío Jurado. Ella ha estado ahí siempre en las diferentes exaltaciones".

El programa de actividades también incluye: ambientación musical de la calle Isaac Peral y la Plaza de Abastos con canciones de Rocío Jurado, la instalación de un photocall en la Plaza de Andalucía, la exhibición de seis impresiones digitales de gran tamaño diseñadas por Manuel Barragán en otros tantos puntos del casco histórico de la localidad y la emisión de un programa especial sobre su vida y legado que realizará el Cronista Oficial de la Villa, Juan Luis Naval, en la radio-televisión municipal.

La versión de la asociación

Cristina, como miembro de la Asociación Cultural RJ La Más Grande, explica el desencuentro con el ayuntamiento de Chipiona con motivo de la semana cultural Rocío Jurado: "Tuvimos una reunión con él hace tiempo gestionando esto, le dijimos que si no iba a estar a la altura que no le llamara semana cultural para no ensuciar el nombre de algo que nos había costado tanto levantar, bueno las cosas con poco presupuesto, somos una asociación sin ánimo de lucro y todo cuesta".

No queríamos que poniendo cuatro carteles mal puestos a eso se le llamara semana cultural, ellos han decidido hacerlo así, pues bueno, vale qué vamos a hacer".

Sobre su relación con el Ayuntamiento, comentan: "Nosotros tenemos la mano tendida siempre, estando nosotros como colaboradores, organizares o no, necesitan material, que nos lo pidan pero que lo que se haga en Chipiona o en cualquier sitio, sea de calidad como Rocío Jurado merece".

"Nosotros como asociación no necesitamos figurar en ningún sitio, nos duele, pero si lo van a hacer que lo hagan bien".

En cuanto al visto bueno que ha dado Rocío Carrasco a esta iniciativa, Cristina explica: "Rocío es la heredera universal, si Luis Mario te ha dicho que ella tiene que dar el consentimiento, si lo ha dado le habrá parecido bien. Yo ahí no puedo entrar, el libro de los gustos está en blanco".