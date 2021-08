Julio Iglesias pone fin a los rumores sobre su salud: "Estoy como tengo que estar a la edad que tengo"

Como ya ocurriera el verano pasado, este año volvieron a circular nuevos rumores sobre el deterioro físico de Julio Iglesias. La preocupación por el cantante español más internacional creció cuando Sálvame anunció que se encuentra con evidentes problemas de movilidad y muy afectado al verse mayor, por lo que estaría viviendo 'recluido' en su casa de Punta Cana para que nadie descubra cómo le ha afectado el paso de los años.

El cantante tuvo que volver a dar explicaciones para que dejen de especular sobre su estado de salud. A través de una carta en Instagram junto a una foto de juventud, Julio Iglesias reflexionó sobre el paso del tiempo, el accidente con el que casi pierde la vida, y aprovechó para aclarar su situación sentimental. Se habló de crisis con Miranda Rijnsburger, ya que la modelo está pasando el verano en Marbella con sus hijas separada de su marido.

"Peñíscola 1965. Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro. Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años llevaba 2 años de recuperación, nadaba 6 o 7 horas diarias hasta que no podía más, es ahí cuando empecé a escribir canciones", comienza este relato.

"Un año después me fui por primera vez con dos bastones a estudiar Inglés en Ramsgate en el condado de Kent. Volví en navidades a España pero ya andaba con un solo bastón, tiempo después me fui a estudiar otra vez a Inglaterra en este caso a Cambridge desde donde volví en junio porque un mes después cantaría La vida sigue Igual en el festival de Benidorm. En esta foto me estaba recuperando poco a poco del accidente. Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo", continúa. "Era un deportista natural y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación. Nunca deje de aprender, es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino".

El intérprete de grandes éxitos como Soy un truhan, soy un señor o Hey habla de los problemas de espalda que arrastra desde entonces. "Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenia antes. Lógico, voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20". Cabe recordar que en 2020 sufrió una caída en su hogar de República Dominicana con la que estuvo a punto de romperse la pierna derecha y el tobillo izquierdo.

El apoyo de su mujer

Julio Iglesias también habló de su feliz matrimonio con Miranda Rijnsburger después de once años de unión y más de treinta de relación. "Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto... ‘la contaré’".

Por último, agradeció a sus seguidores su apoyo: "Millones de gracias a los que creen en mí. La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante". El artista concluye su carta contando que el tema que ha puesto la banda sonora a esta historia, Minueto, la escribió "justamente cuando lo imposible estaba acercándose a lo posible, la voluntad era mi compañera perfecta y tiene mucho que ver conmigo lo que conté con esta música".

La letra de su canción dice así: "Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar; voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. No tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar..."