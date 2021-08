Rocío Carrasco zanja las dudas sobre los escritos de su madre: "Han mentido todos"

Rocío Carrasco volvió el miércoles a Sálvame Diario tras unas semanas de vacaciones. Recordemos que hace un tiempo supimos de la existencia de un diario de Rocío Jurado, que ahora tiene en su poder su hija, y del que va a hablar en la segunda parte de su documental, En el nombre de Rocío.

"Estoy satisfecha por mí, por haber aportado y añadido ese granito de arena, que es muy importante para todas las mujeres, y deberíamos de estar todos muy orgullosos con lo que hemos hecho, yo la primera", confesó Rocío Carrasco cuando Carlota Corredera le preguntaba si había asimilado ya la repercusión que ha tenido su documental.

A la pregunta de si ha recibido la llamada de algún familiar de los Mohedano, Rocío Carrasco ha sido muy clara y ha asegurado que no: "Yo sigo teniendo a la misma gente que tenía antes, no he recibido ninguna llamada de nadie, ni la he tenido, ni la quiero". Eso sí, deja la puerta abierta a una reconciliación con sus hijos: "Espero que en algún momento suceda, la vida es larga, ahora no es el momento, pero espero que suceda. No pongo a mis dos hijos en el mismo nivel".

En cuanto a la existencia del famoso diario que será protagonista en la segunda parte de su documental, Rocío Carrasco se sorprendió cuando salió la información porque: "Yo no me he pronunciado nunca sobre si existe un diario o no existe, creo que no lo he hecho ni en privado. Existen unos escritos de ella con reflexiones sobre su vida, opiniones, vivencias, pensamientos...".

La hija de la Jurado también ha afirmado que Ortega Cano no sabía que existían esas anotaciones: "Es mentira que él sepa o no sepa, eso no es cierto. Yo sé porque él da esa información. Él no sabe ni lo ha visto, ni sabe dónde estaban esos escritos" y confiesa que rectificó al día siguiente: "Porque le habrán llamado al orden, por experiencia mía propia". Además, Rocío ha confirmado que a la familia Mohedano no les hace falta leer esas anotaciones: "A ellos no les hace falta ver lo que dejó escrito porque ellos lo han vivido".

A la vuelta de publicidad, Rocío se ha mostrado visiblemente emocionada y ha explicado que: "Marta López me ha dicho que me iba a decir una cosa bonita, del niño, que era algo muy bueno de cómo hablaba de mí. Y me he emocionado, le he dicho 'no hay nada que tú me puedas decir que yo no sepa".

"En el nombre de Rocío no es una serie que se vaya a hacer desde el rencor, la venganza, resentimiento, se está preparando desde la verdad, que en eso sí me han educado" empezó confesando Rocío, pero ¡atención! porque ha asegurado que "Han mentido todos, toda la familia mediática de mi madre, Rosa ha sido más cascarón de huevo, ha tenido sus cosas, pero ha sido diferente. No siendo de mi sangre, conmigo ha sido diferente".

"Se va a ver la realidad de lo que ocurría y ha ido ocurriendo en su vida, si él ha dicho que no tiene miedo, que no lo tenga. Yo no te voy a contestar a si trataba bien a mi madre, creo que el casarse no fue una decisión acertada y seguiré creyéndolo hasta el día que me muera" zanjaba Rocío Carrasco sobre Ortega Cano.