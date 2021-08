Amador Mohedano, ingresado en el hospital un día después de su gran bronca en 'Sálvame'

Amador Mohedano ha sido ingresado de urgencia en el hospital de Jerez, tal y como avanzó este viernes el programa Ya es mediodía. "Parece relacionado con un ataque de ansiedad", explicaba Rosa Benito poco después de conocer la noticia. Amador arrastra problemas de lumbago desde hace tiempo, tiene una fuerte anemia, come poco y no se cuida, según su entorno. Además, el médico le recomendó que vigilara su salud tras padecer cáncer hace un par de años, pero no lo está haciendo.

"Es una persona que está bien. Hace poco le hemos visto en Sálvame Deluxe. Creo que es un cúmulo de cosas", comunicaba su exmujer tras conocer algunos detalles, aunque no es cierto que Amador se encuentra bien. Rosa Benito también se enteró en directo de la noticia y trató de ponerse en contacto con la familia para conocer el estado de salud de su ex.

El pasado jueves, el hermana de Rocío Jurado protagonizó un desagradable momento durante una conexión telefónica en Sálvame. Todo comenzó cuando María Patiño desveló que en la publicidad del último Deluxe, Belén Esteban preguntó a Amador si Ortega Cano le había dado mala vida a Rocío Jurado, y él contestó que sí.

El aludido se puso en contacto con Carlota Corredera para que todo el mundo pudiera escucharle, sobre todo María Patiño, y confesó muy enfadado que estaba alucinando con lo que había contado la colaboradora. "¿Qué pasa que hemos perdido la cabeza todo el mundo? ¿Vale todo por la audiencia?", dijo nervioso.

El que fuera representante de la artista, muy indignado, amenazó con llevar a Patiño a los tribunales y le dijo que tendría que demostrar que esa conversación existió. "¿Tú te crees que yo te voy a decir que Ortega Cano le daba mala vida a Rocío Jurado?", preguntó, a lo que la periodista, muy confiada, contestó: "yo no me estoy inventando nada". "Soy consciente de la dimensión de mis palabras. Lo juro donde lo tenga que jurar", sentenció.