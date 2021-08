María José Cantudo cumplió setenta años el pasado 10 de julio. No le gustó que se lo recordaran en algunos medios informativos. Y en las páginas de El Mundo de una semana después negaba tener esa edad; tampoco daba otra. Simplemente afirmó que Wikipedia mentía. En ese caso también las enciclopedias que señalan el mismo año de su nacimiento en Andújar, 1951. El diario La Razón se puso al lado de la actriz, asegurando haber comprobado que tenía sólo sesenta y cuatro años, por constatarlo en el carné de identidad y el informe médico de su vacunación reciente. Documentos que consideraba fiables.

El único documento fiable no es el DNI, que se sepa, sino la partida de nacimiento. No sucede habitualmente pero me consta que Lola Flores y Carmen Sevilla manipularon su carné. "La Faraona" nació en 1923, como acredité desplazándome hasta Jerez de la Frontera, donde nació, y obtuve una copia del Registro Civil. Lola trastocaba el 3 de esa cifra convirtiéndolo en 8, y así, "quitándose cinco años", exhibía su carné. Más burdo fue el caso de Carmen Sevilla quien, cuando Semana publicó una edulcorada biografía, aparecía en portada con la reproducción de su carné, deteriorado, con la funda plastificada rota, donde figuraba con una edad falsa.

Algunas personas siempre han tenido una irresistible tentación de quitarse años , ocultando los reales. Aunque en el ambiente artístico ha venido siendo corriente que ante la opinión pública aparezcan manifestando una edad que no es la cierta. Un rasgo de vanidad que nada sirve cuando han de demostrar la verdadera al firmar un contrato. Y eso sirve para que Wikipedia, enciclopedias y medios de información no se equivoquen. Sin ir más lejos la revista Diez Minutos publicaba fechas atrás lo que nosotros apoyamos como cierto: que María José Cantudo ha soplado imaginariamente setenta velitas de una tarta de cumpleaños.

En 2016 apareció una hagiografía de María José Cantudo, firmada por un admirador suyo, Tony Aliaga Carratalá, con el muy acertado título de La trastienda de una actriz. En su currículo profesional, aparece algo ya archisabido, que tras sus primeras apariciones en el cine, con papeles de poca entidad, consiguió quedar para la historia del cine español como la primera actriz en aparecer desnuda frontalmente en la película La trastienda, estrenada en 1976. Apenas unos veinte segundos, suficientes al final del filme para ser recordada. Y no tenía entonces diecinueve años, sino veinticinco. Que lo niegue la actriz andaluza nos trae al pairo.

María José Cantudo | Archivo

María Purificación Josefa Cantudo Porcel, cumplida la mayoría de edad, decidió abandonar su ciudad natal para emprender en Madrid sus ilusiones de convertirse en artista del espectáculo. No tenía claro exactamente qué. En principio, para ganarse la vida, desfilaba para una empresa textil ante dueños de tiendas. El caso es que con su incontestable atractivo, tras firmar contrato con una agencia de modelos, también realizó campañas publicitarias para Hoteles Meliá, aceites Kraff, whisky Ballentine, patatas Rissi, Moto Vespa, y El Corte Inglés, en sus catálogos de moda. Pero lo que más ilusión le hizo por entonces fue ser la protagonista de fotonovelas de Corín Tellado. Lo hizo a principios de los años 70 para la editorial Rollán, que puso de moda en España ese género, nacido treinta años antes en Italia, donde lo llamaban "fumetti". Sofía Loren, Gina Lollobrígida y otras futuras estrellas cinematográficas se dieron a conocer así.

María José Cantudo aparecía en los quioscos de prensa cada siete días, luego quincenalmente, aportando imágenes en las fotonovelas, escritas por Corín Tellado, de su rostro favorecido, sensual (hasta donde permitía la censura) y un cuerpo escultural con ceñidos vestidos. La editorial publicaba varias series de fotonovelas, como "Selene", donde también aparecía María José, con guiones de títulos románticos: "Nos unió el destino", "En defensa de mi amor"… Un ensayo publicado por la Universidad Complutense realizado por Sánchez Vigil, acreditado investigador fotográfico, y María Olivera, contiene capítulos acerca de aquellas fotonovelas donde se exhibía María José Cantudo. No hay nada más que hojear las páginas de ellas para observar a la entonces modelo con su llamativa figura, el busto, la cintura, unas piernas perfectas para darnos en seguida cuenta que no representaban a una jovencita de trece o catorce años, si nos fiamos de quienes como La Razón aseguran que nació en 1957. Sencillamente porque es más cierto, como se dice en el argot jurídico, que en esas fotonovelas, María José había alcanzado los veinte años. Queda por tanto más que demostrado, y sin necesidad de tener a la vista su DNI, que la jienense es ya setentona. Con un espléndido cuerpo todavía, que ella cuida con esmero, sin ninguna operación estética importante, pero sí con los siempre recurrentes recortes faciales. Pero además en ese pasado hay que citar que María José hizo su primer papelito en el cine, episódico, en la película Los días de Cabirio, estrenada en 1971, donde aparecía junto a Alfredo Landa luciendo ella su cuerpo serrano, que no era el de una adolescente.

A estas alturas de la vida de María José Cantudo hay que decir que vive muy tranquila y feliz en su vivienda madrileña o en su chalé de la sierra. Desde hace veinte años asegura que no tiene pareja. Atrás queda un pasado sentimental , con un matrimonio fallido y tres romances importantes al menos. Entre 1973 y 1978 estuvo casada con el actor-cantante Manolo Otero (fallecido en Brasil hace ahora justamente un decenio). Luego, un breve idilio con el pianista y compositor Felipe Campuzano. La larga convivencia con Pedro Ruiz, interrumpida cuando ella lo sorprendió al ir al chalé donde vivían en actitud comprometida, y finalmente otra relación con el empresario teatral Enrique Cornejo, que le deparó varios éxitos en el escenario. Hay en su corazón un nombre del pasado, que le brindó en México algunas películas muy bien remuneradas, el multimillonario Ramiro Garza, quien hizo lo imposible, colmándola de valiosas preseas, que dicen allí, para casarse. Pero ella, con mano izquierda, le fue dando largas, hasta que volvió a Madrid dejándolo con un palmo de narices. De la presencia de María José Cantudo en tierras aztecas contaba Alfredo Landa lo siguiente, en el estupendo libro que transcribió Marcos Ordóñez: "La Cantudo había saltado a la fama por el desnudo aquel de La trastienda y desde entonces había ido dando tumbos por películas espantosas. Hasta que conoció a Ramiro Garza Cantú. Este hombre era un multimillonario mexicano, de Tamaulipas. Conectadísimo, con un hermano en la cúpula del PRI. Se hizo de oro… Vio unas fotos de la Cantudo y fue a por ella. Y también por lo que parece se enamoró a lo grande. Estuvieron a punto de casarse. Además del pisazo de rigor creó una productora sólo para lanzarla en Suramérica. PIASA se llamaba. Le firmó trece películas aunque sólo llegó a hacer Piernas cruzadas, porque rompieron al poco tiempo o él se encaprichó de otra, eso no lo sé. Tampoco sé cómo funcionó aquella memez en México".

Nunca dijo estar retirada, mas es el caso que desde hace diecisiete años no rueda una película. Tampoco ha reaparecido en las tablas. Y únicamente en 2010 hizo una colaboración televisiva en Lo que se avecina. Y otra en Cuéntame... Como no tiene problemas económicos, pagados los muy caros recibos de la luz por muchos años, María José se permite estar jubilada. Le sigue apasionando visitar tiendas de anticuarios y adquirir piezas que llaman su atención. Interesante pasatiempo con el que incrementa su patrimonio. Algunas veces ha entrado al trapo de esos tertulianos de los programas del corazón. Por lo demás, en estos difíciles tiempos, dado que no hay estrenos con alfombras y fiestas de lujo, María José Cantudo pasa los días tranquilos, superados ya los muy recientes que la mantuvieron en vilo, sin poder viajar a su pueblo para estar con su familia, afectada por el coronavirus.