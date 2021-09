Otoño movido en Telecinco: la cadena calienta motores ante el estreno del docudrama de Rociíto

Con la segunda temporada del docudrama de Rocío Carrasco en el horizonte, Lecturas y Semana dedican sendos reportajes a una de las noticias del mes: la posibilidad de que el programa no se emita y además se impugne el testamento de Rocío Jurado.

Al parecer, Gloria Camila Ortega Jurado se ha puesto en contacto con sus abogados para estudiar la posibilidad de revisar su herencia y la de su hermano, José Fernando. Consideran que haber recibido "sólo" la legítima se queda corto.

Por su parte, su padre, José Ortega Cano, estaría intentando paralizar la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco en la que el plato fuerte sería la lectura de unos diarios secretos de su madre que podrían dejar en mal lugar al torero.

Mientras, Amador Mohedano ha recibido el alta hospitalaria tras haber permanecido ingresado varios días, en parte por los disgustos.

JJ intenta reflotar Sálvame desde Lecturas

Jorge Javier añade a su tradicional posado veraniego en pelota en Instagram una entrevista exclusiva en su revista, Lecturas, con la que pretende reflotar Sálvame a base de titulares.

Son tales las "bombas" (lo dice el titular) que suelta sobre sus compañeros que el programa ya tiene para comentar varias tardes.

Con ropa de deporte (camiseta de tirantes y pantalón corto) y enseñando unas piernas muy musculadas, el presentador posa desde una isla griega en la que ha descansado los últimos días.

Dice Jorge que Sálvame "está más vivo que nunca" aunque reconoce que ahora les toca "no bajar la guardia". Y luego se dedica a arremeter contra los colaboradores del espacio.

De Kiko Matamoros dice que "se está comportando como un niño que reclama cariño". "Parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical".

De Rocío Carrasco afirma que no deberíamos convertirla en referente. "Es una señora que ha compartido un testimonio pero no deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse". De Rosa Benito que "está perdida".

Y, consciente o no, a Carlota Corredera le da la puntilla cuando intenta defenderla ante los que la acusan de ser la responsable de la bajada de audiencia del programa (sólo comentarlo ya es ofensivo). "Con la experiencia que tengo en enfrentarme a conflictos, sólo puedo decirle compañera, esto también pasará".

Carbonero y Morente, juntos pero no revueltos

¡Hola! publica en su portada de este miércoles las primeras imágenes de Sara Carbonero con Kiki Morente. No esperen besos, achuchones ni arrumacos: sólo sonrisas y una leve caricia que sólo demuestra lo comedidos que están intentando ser.

Las fotografías fueron tomadas el pasado 26 de agosto en Chipiona, durante un concierto del artista junto a su hermana Estrella.

Asegura la revista que "entre la periodista y el cantante existe una relación muy especial que se está afianzando: se están conociendo, se entienden y se lo pasan muy bien juntos", leemos. Ahora que Sara está soltera, le salen candidatos de debajo de las piedras. Tanto que la revista también deja claro que entre ella y el pintor Adrián Torres no existe nada más que una relación profesional y que por eso se les ha visto juntos.

Leonor pone rumbo a Gales con una sonrisa

¡Hola! y Semana han decidido retrasar su cierre para poder llevar a portada una de las noticias del año: la marcha de la princesa Leonor al internado galés en el que estudiará el Bachillerato.

Aunque se trata de las imágenes distribuidas por la propia Casa Real que ya hemos podido ver todos en las redes sociales, merece la pena echar un vistazo a las dos revistas para mirarlas con detalle. Mientras ¡Hola! ha escogido la foto en la que Leonor posa sola y triunfante con el castillo galés detrás, Semana ha elegido la imagen en la que su madre la abraza emocionada, quizá porque no solemos ver a la Familia Real en actitudes tan cariñosas.

Bigote Arrocet, investigado por Hacienda

Exclusiva de la revista Semana, que asegura que el humorista está en el punto de mira de la Agencia Tributaria Española.

Dice la publicación que ya en 2014, justo antes de iniciar su relación con Teresa Campos, tuvo un problema con el Fisco. La cantidad, sin embargo, era irrisoria: 297 euros. Después habría contraído nuevas deudas derivadas de las numerosas empresas que ha ido creando con dispares objetivos: desde una relacionada con la energía eólica hasta otra para la distribución de derechos audiovisuales.

Para colmo, los dos coches que conservaba en el garaje de Teresa están ya en el desguace. La periodista se ha cansado de guardarlos durante los dos últimos años y los ha mandado hacer chatarra.

Mar Flores explica lo bien que está

Mar Flores protagoniza desde su casa de Ibiza un reportaje en el que aclara su situación anímica, por si alguien pensaba que la ruptura con Elías Sacal la había dejado tocada. "Lo que vale para ella es el aquí y el ahora, mirar hacia delante como la mujer que es, fuerte e independiente", reza el texto.

Después, ella, durante la entrevista, insiste en media docena de ocasiones en que está estupendamente, que juega al ping pong, que tiene buen ritmo cardíaco, que "su capacidad de adaptación y ajuste a las circunstancias" no deja de sorprenderla y que "a día de hoy está donde quiere estar: en dirección al buen rollo y huyendo de dramas".

Pero ni una sola referencia a Elías Sacal, su ya ex mexicano.

María José Suárez y Escassi marean la perdiz

Nos fuimos de vacaciones sin que confirmaran que mantienen una relación y volvemos con lo mismo. No hay una foto en la que se besen o abracen, pero el reportaje que publica Semana deja claro que están pasando el verano juntos. Y si Daniel Carande lo dice, es así.

Varias imágenes tomadas en distintos momentos ponen de manifiesto que tienen algo que Semana da por hecho. Asegura la revista que tomaron algo con amigos en una terraza y ahí sí se besaron en público, pero no hay documento gráfico que lo atestigüe.

Cóctel de noticias

¡Hola! se recrea en Chris Hemsworth. La revista, que sigue casi semanalmente las andanzas del actor que encarna a Thor y a Elsa Pataky, incluye en su número de este miércoles varias imágenes de la pareja durante una de sus escapadas surferas. En una de las fotos, vemos al intérprete enseñándonos el sitio en el que la espalda empieza a perder su nombre.

Alberto de Mónaco, Charlene y sus hijos, felices los cuatro. ¡Hola!, siempre tan institucional, ha incluido en su ejemplar de esta semana las imágenes que ha distribuido la Casa Real monegasca con la intención de despejar rumores sobre el futuro de esta familia pero que han conseguido justo lo contrario: al lamentable estado físico de Charlene, irreconocible tras numerosas operaciones de estética, se suman sus dos hijos, que parecen a punto de protagonizar un remake de Los chicos del maíz.

Victoria Federica y su novio celebran dos años de noviazgo en Marbella. ¡Hola! incluye varias instantáneas de la pareja en moto náutica. A ver cuándo aparecen estudiando.

Anne Wintour y Bill Nighy… ¿pareja sorpresa? Noticia sólo apta para los fanáticos de Love Actually, película en la que el actor interpreta a un roquero cascado y pasado de moda que tiene que cantar villancicos para volver a triunfar. Ahora podría estar manteniendo una relación con la dama de hierro de la moda, conocida por su mal genio.

Marisa Jara está embarazada. Buenas noticias para la guapísima modelo reconvertida en diseñadora de joyas. Tras varios años de lucha contra el cáncer, por fin parece que va a conseguir su ansiado objetivo de ser madre.

María Patiño, estupenda a los 50 años. Tanto, que Diez Minutos le dedica una portada en bikini.