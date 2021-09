Ana Soria, vetada en la comunión de la hija de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Poco a poco se conocen más detalles de la comunión de Bianca, la hija pequeña de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, que próximamente reunirá de nuevo a la familia en la finca Cetrina de Jaén. Se sabe que la ceremonia será de lo más tradicional: habrá un altar en una zona del jardín donde un capote del torero, bordado con la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada y Jesús, ocupará un lugar muy destacado.

En la lista de invitados se encuentran los familiares cercanos como Victoriano Valencia y su mujer, padres de Paloma Cuevas, y algunos de los amigos más íntimos de la pareja, que firmó el divorcio a principios de verano. Según desveló Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana, irán "los justitos".

La gran ausente en esta ocasión será Ana Soria, pareja del torero desde hace más de un año. "No está invitada, entre otras cosas, porque no olvidemos que Ana Soria todavía no ha tenido contacto con las hijas de su pareja. El primer contacto no va a ser con toda la familia, con los tíos, con los primos, con los abuelos... Las cosas llevarán su tiempo", explicó Cortázar.

Aún no se conoce si Paloma Cuevas venderá la exclusiva a ¡Hola!, su revista de cabecera, pero ya se conoce a que Ana Soria no es muy amiga de promocionar su vida privada. La joven estudiante de Derecho está más desaparecida que nunca. Jamás habla, pero tras conocerse que su pareja firmó por fin los papeles de divorcio, mandó un mensaje envenenado a la Cuevas cuando le preguntaron por el tema el pasado mes de julio: "Nosotros somos más de playa que de hablar de nuestra vida, pero cada uno que haga lo que quiera".