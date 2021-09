El "nada feliz" regreso al trabajo de Santiago Pedraz tras su verano con Esther Doña

Santiago Pedraz y Esther Doña. | Instagram

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Emilia Landaluce y Paloma Barrientos para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la inminente salida del libro escrito por Esther Doña y en el que, presumiblemente, abordará su relación con el fallecido marqués de Griñón.

Esther Doña ha sido noticia este verano, sin embargo, por su relación con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Ambos han exhibido su alegría en redes sociales y se han convertido, sin lugar a dudas, en la inesperada pareja del verano, con abundantes fotografías en su lugar de vacaciones que delatan el buen estado de su recién estrenada relación.

No obstante, no todos están de acuerdo en esta política de puertas abiertas seguida, en particular, por el juez Santiago Pedraz, de quien Federico Jiménez Losantos desveló que no ha tenido un aterrizaje tan grato en su vuelta al trabajo en Madrid. "La vuelta a la audiencia de pedriza no ha sido nada, nada feliz", dijo en Es la mañana, señalando la existencia de personas de su entorno que prefieren una conducta más discreta y propia de un magistrado.

El director de Es la mañana de Federico se preguntó también "qué pensará Pedraz de la ley de violencia de género que llevó a la cárcel a su predecesor", en referencia al propio marqués de Griñón, refiriéndose al oscuro episodio que Esther Doña tildó en su momento de "desproporcionado" (y del que se desconoce si dirá algo en su libro).