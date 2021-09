Kiko Matamoros recula ante las amenazas de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera

Kiko Matamoros volvió evidentemente descontento de sus vacaciones de verano. Por la deriva de Sálvame hacia derroteros más antipáticos, por el ensalzamiento absoluto de la nueva diva Rocío Carrasco, y por la ya establecida ley del silencio a todo disidente de las opiniones de sus líderes, Jorge Javier y Carlota Corredera, ambos apuntados a la liga de la nueva gallina de los huevos de oro, Rociíto.

Con ésta última Matamoros está enredado en una polémica que ayer se volvió a manifestar. Corredera pidió hablar con el colaborador fuera de plató para aclarar todos los puntos, algo que Kiko no alcanza a comprender del todo: "No hablo para que me entienda nadie. Hablo porque tengo la necesidad de explicarme, pero si no me entiende alguien o no me quiere entender ese ya no es mi problema, es el suyo".

Respecto a Jorge Javier, en la entrevista de esta semana en Lecturas en la que arremetió desde sus vacaciones contra muchos colaboradores, incluido él, Kiko tuvo otra actitud más comprensiva. El catalán tildó poco menos que de pataleta las palabras que tuvo en su regreso a los platós la semana pasada, dejando caer que si la dirección de Sálvame no le echaba por sus opiniones divergentes, quizá el que se iría sería él.

"Parece que está buscando su despido", dijo Jorge Javier, evidentemente crítico con Kiko Matamoros. En el estreno de la obra teatral de Paz Padilla el colaborador dijo que "nada más lejos de mi intención", dando un poco marcha atrás en sus palabras.

Pero eso sí, se reafirmó en que "la libertad de opinión está para ejercerla", y hay cosas con las que está de acuerdo y hay otras con las que no. "Le estoy profundamente agradecido a la productora, me han dado 12 años de trabajo", dijo también, aclarando algo más el tema, quizá habiéndose percatado de las dos veladas amenazas de los presentadores.