La escandalosa (para las feministas) visita de Johnny Depp a San Sebastián

Cuando ya el Festival de Cine de San Sebastián está en puertas un grupo de feministas ha lamentado que en el transcurso del certamen le sea entregado el premio Donosti, el próximo 22 de septiembre, al actor Johnny Depp, especializado en cine de terror, cuya película "Piratas del Caribe" lo convirtió en un ídolo. Las razones que ha impulsado a la Asociación de Mujeres Cineastas a protestar radica porque se le brinde un homenaje a un presunto maltratador de su esposa. Y es que el actor mantiene con su segunda mujer, Amber Heard, un contencioso acerca de la supuesta serie de agresiones que ella acusó haberlas recibido. El abogado defensor de Johnny contraatacó con otra demanda en favor de su cliente. Y a día de hoy Deep no ha podido todavía sentirse libre de toda sospecha. Es más que posible que cuando aterrice en la capital donostiarra y lo lleven al hotel María Cristina tenga que escuchar las protestas de las feministas, que extenderán sus ataques cuando Johnny Deep desfile por la alfombra roja del certamen en el magnífico edificio frente al río Urumea, el Kursaal.

Cincuenta y ocho años tiene Johnny Depp, natural del estado norteamericano de Kentucky, hijo de un ingeniero civil y una camarera. Por sus venas corre sangre de los indios cheroquis. En la juventud se buscó la vida como buenamente pudo: vendiendo bolígrafos por teléfono o arrimando el hombro en un taller mecánico. Sus escándalos han sido frecuentes desde que se emancipó de su familia, a causa del alcohol y otras drogas. Su primera esposa, la maquilladora Lori Anne Allison, con quien contrajo matrimonio en 1983, trató inutilmente de que abandonara la bebida. Terminaron por separarse dos años más tarde.

Tuvo Johnny Depp otras relaciones femeninas, a saber: con Sherilyn Fenn (1985-88). Luego se enamoró de su compañera de reparto en una película, Winona Ryder, con quien convivió desde 1990 hasta 1993. La sustituyó por otra conocida estrella, Kate Moss (1994-1998) hasta que llegó a su vida probablemente la mujer que mejor lo comprendió, Vanessa Paradís, destacada actriz francesa, con la que pasó el mayor tiempo de todas sus experiencias sentimentales, desde 1998 hasta 2012. Catorce años de pasión, con dos hijos, chico y chica.

Johnny Depp | Archivo

Rota su larga relación con la vedette francesa Johnny Depp se enrolló con Marilyn Manson, un músico de rock metal caracterizado por su vestimenta femenina. Un personaje kitch que en realidad se llama Brian Hugh Warner, que juega a una aparente ambigüedad, a sabiendas de que le gustan los hombres, Johnny Depp entre ellos. Que ambos tuvieran relaciones homosexuales es algo que no se ha conocido, dado que el actor, también cantante y guitarrista pasó una temporada en la banda de Marilyn. No era la primera vez que Depp se enrolaba una temporada con un grupo musical: ya lo hizo tocando la guitarra y cantando con el terceto Hollywood Vampires, del que formó parte al lado de Alice Cooper y Joe Berry (que procedía de Aerosmith).

Claro que Johnny Depp es actor por encima de todo. Y además de lucirse en Piratas del Caribe destacó en Alicia en el País de las Maravillas. En el mes de agosto que acabamos de dejar, Movistar estrenó su última cinta, Ciudad de las mentiras, que no pudo estrenarse en salas de cine. Allí, encarna a un detective encargado de investigar los asesinatos de varios raperos que en su día, veinticinco años atrás, la policía no pudo o no quiso resolver. Quizás Ciudad de las mentiras se exhiba en la inmediata sexagésimo novena edición del Festival de San Sebastián.

La segunda esposa de Johnny, Amber Heard, actriz y modelo con quien se casó en 2015 divorciándose dos años después, es quien trae de la cabeza a Johnny Depp porque desde que se separaron ella no cejó en demandarlo por los presuntos malos tratos que el actor le proporcionó. Palizas que él trata de negar. Ya ha tenido algún juicio del que ha salido condenado, pero al parecer todavía sus cuitas con la justicia no han terminado. Veremos qué dice, si es que finalmente lo hace, cuando llegue a San Sebastián en las próximas semanas. Por cierto: la tal Amber Heard, que no pudo ser madre mientras estaba casada con Depp por las continuas borracheras de su marido, rehizo su vida al divorciarse y logró su deseada maternidad.