Kiko Matamoros contesta a la semana de ataques de Carlota Corredera

Están siendo unas semanas muy difíciles para Kiko Matamoros. Carlota Corredera está enfrentada con él después de sus críticas a la deriva de Sálvame y además, por el comportamiento que ha tenido contra el documental de Rocío Carrasco.

Ante todo lo que ha dicho la presentadora esta semana, Kiko Matamoros no ha querido contestar. Y es que recordemos que Carlota está profundamente dolida y decepcionada con él, le gustaría tener una conversación en privado porque no cree que los platós sean el lugar oportuno para decirle todo lo que desea.

Nuria Marín le preguntó a Kiko Matamoros sobre las palabras de Carlota Corredera y este se limitaba a decir que: "No creo que sea el momento de hablar de esto, espero tener la oportunidad de hacer, espero poder tener un debate adulto, un debate donde no haya interferencias con opiniones y criterios... Yo ayer oí a Carlota Corredera y tengo que decir que me impactó positivamente en algunas cosas y negativamente en otras. Nadie somos perfectos, pero tampoco hay victimarios y víctimas. Si tengo la oportunidad de hablar con ella, lo haré. Creo que el tema era suficientemente serio como para no teatralizarlo y ya está, poco más tengo que decir".

Además, el colaborador aprovechó su colaboración para desmentir que esté preparando un documental con Antonio David Flores: "No es cierto que esté preparando un documental, solo quiero tener la oportunidad de poder explicar. Es un delirio que se diga que yo he preparado un documental con Antonio David".

El tema se zanjó cuando Gema López le preguntaba a Kiko si era consciente de que sus palabras le habían ocasionado tanto daño a a la presentadora y él respondía contundentemente: "Me gustaría preguntarle a ella si ella es consciente del daño que me ha ocasionado a mí".