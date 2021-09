Adriana Lima confiesa sus problemas de autoestima: "No me siento en mi mejor forma física"

Adriana Lima ha sido durante años una de las modelos más atractivas y deseadas del mundo y uno de los ‘ángeles’ de Victoria’s Secret por excelencia. La brasileña, de 40 años, sigue deslumbrando por donde pisa y acaparó miradas en la última edición del Festival de Cine de Venecia, donde tras posar para los fotógrafos, reconoció que tiene problemas de autoestima como cualquier persona.

A pesar de su innegable atractivo físico, la modelo está pasando por una etapa de cambios y ya no se siente como antes. "Mi primer evento después de dos años. Tengo que confesar que a lo mejor no me siento en mi mejor forma física como modelo pero estoy agradecida por tener salud", confesó a sus seguidores en redes sociales. "Querría agradecerle a Etro por darme seguridad y la oportunidad de 'volver al juego' y traerme al Festival de Venecia (lo he tachado de mi lista de deseos)", escribió agradeciendo a la firma que la vistió para la ocasión con dos impactantes vestidos.

No es la primera vez que la súpermodelo, madre de dos niñas, habla abiertamente de sus cambios y los problemas a la hora de alimentarse debido a su trabajo como modelo. Un buen ejemplo fue cuando reconoció lo mucho que le costaba reprimir sus ganas de dulce cuando llegaba a casa después del gimnasio, y más cuando sus hijas le dejaban una bandeja de galletas. Ahora, más relajada, ha aceptado que los cambios son inevitables y para apoyarla están sus seguidores, que no dudaron en dedicarle todo tipo de elogios tras su confesión