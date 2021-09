El mensaje de María del Monte a Isabel Pantoja: "Nadie puede impedirte querer a alguien"

María del Monte se ha sentado en el plató de Viva el verano con Toñi Moreno para conceder una entrevista sincera, en el que la cantante ha tocado palos sensibles e inesperados. A pesar de los malos momentos que está pasando tras el fallecimiento de sus dos hermanos y también de su madre, la cantante ha recibido dos mensajes que no esperaba: el de Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Kiko Rivera apareció en pantalla para decirle a María del Monte que la sigue "considerando de la familia, son muchas las cosas vividas y muchísimos recuerdos imposibles de olvidar. Aquí me tienes para lo que necesites, vivimos cerca, para lo que necesites siempre estaré aquí al igual que yo sé que tú lo estarás. Un besito fuerte y para arriba".

Y la artista respondió: "Tú puedes no tener contacto, puedes prohibirte ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es querer a una persona. Eso esté yo donde esté y esa persona estoy convencida de que llega. A mí nadie me ha prohibido ni me va a prohibir querer a quien yo quiera. Kiko es un niño muy cariñoso, noble y que quizás haya hecho cosas bien o mal como hacemos todos. Lo recuerdo como un crío travieso, divertido, feliz... es un niño muy lindo y parece que lo está pasando mal...", dijo María del Monte.

Mensaje maravillosooooo de Isa Pantoja a María del Monte #VivaElVerano pic.twitter.com/CtBddjuek3 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) September 5, 2021

Las sorpresas no terminaron ahí, porque Isa Pantoja también le quiso enviar un mensaje: "Nana, sé que estas pasando por un momento complicado y espero que lo superes pronto". Y continuó: "Aunque hayan pasado los años tenemos una conexión muy bonita y ojalá llegue el día que podamos hablar y te pueda presentar a Alberto. Te quiero un montón y te mando mucha fuerza y un abrazo muy grande".

María aseguró que: "Yo también te quiero y lo sabes, nadie puede impedir que tú quieras a quien te de la gana querer, eso llega. Era un trasto, lista, me dio vida, felicidad... vino a casa una vez y lo vamos a dejar ahí. Se sabe que ella estuvo en la Feria de Abril, pero es cierto que no nos hemos visto y, si nos vemos, no te vas a enterar aquí. Hubiese sufrido más si dejo de quererla y eso no ha sucedido".