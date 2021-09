Esty Quesada (Soy una pringada) rectifica sus palabras sobre Vox: "Me perdieron las formas"

Dos días después de que Vox anunciara medidas legales contra Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada, por decir que había que "matar" a sus simpatizantes, la polémica youtuber y actriz ha publicado un mensaje en su perfil de Instagram para pedir disculpas y hablar sobre la entrevista con Gabriel Rufián.

"Respecto a mis declaraciones en el programa La Fábrica de Rufián: Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizás esta situación no lo requería", comienza su texto. "Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos, al colectivo LGTB (al que pertenezco)".

"No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación. Por eso, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido", finaliza, sin entrar a valorar la denuncia del partido verde.

Una zumbada diciéndole a Rufián que hay que matar a los de Vox y el tío ni se inmuta, solo pone una sonrisilla. He buscado el vídeo completo y no hay corte ni manipulación. pic.twitter.com/VRa6YFgfKA — Pastrana (@JosPastr) September 3, 2021

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien, en declaraciones a los medios en Ronda (Málaga), consideró que las palabras vertidas por la creadora de contenido son "de una gravedad extrema" y culpó al portavoz de ERC por no haber evitado la difusión de estas declaraciones.

Rufián se desmarca

El revuelo por las palabras de Quesada ha sido tal que incluso Gabriel Rufián tuvo que dar explicaciones el pasado fin de semana en La Sexta Noche. "Mi programa no es un debate, sino un espacio de entrevistas. Soy el espejo del personaje. Evidentemente, no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", aseguró ante el presentador Hilario Pino.

"El mayor odio que ejerce Esty Quesada es hacia ella, conviene recordar al personaje. Es un espacio de libertad para personajes muy bestias. Me limité a hacer las preguntas. Su base es el humor negro", sentenció. Durante la entrevista, no hubo ningún toque de atención a la entrevistada.