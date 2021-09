Según aseguró Diego Arrabal en Viva la Vida, ya hay un grupo inversor interesado en Cetrina, la finca de Jaén donde vivieron los ya divorciados Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Marisa Martín Blázquez lo certificó en el mismo programa, asegurando que ese posible comprador valora materializar una compra fijada en "muchos millones de euros".

La crónica rosa de esRadio, sin embargo, consideró que es mejor ser prudente por la dificultad de vender una propiedad como Cetrina, que es "carísima de sostener". Así lo aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio, subrayando que se trata de una propiedad de altísimo valor sentimental para Ponce pero que ahora, una vez materializado el divorcio, tiene casi ninguno para Paloma Cuevas. "Es algo que solo un mexicano rico de los que mandan ahora en el mundo del toro se podría permitir", dijo el director de Es la mañana de Federico.

"Eso lo tiene que comprar alguien forrado, loco, porque es la vida de Enrique, no tiene ninguna lógica comercial" La compra de Cetrina, por tanto, "no tiene ningún sentido", es "como la venta de Cantora". Un proceso, el de la finca de Isabel Pantoja, que pese a los rumores se lleva demorando años pese a los escándalos auspiciados por Kiko Rivera.

La periodista Beatriz Cortázar, por otro lado, abundó en la misma dirección aunque prefirió no desmentir a Arrabal, asegurando no obstante que -de momento -"no le consta" esa venta. "En el reparto y acuerdo de divorcio no se cuestionó la propiedad de Cetrina porque era de Enrique, no del matrimonio, otra cosa es que tenga el sello de Paloma por todas partes tras 27 años juntos", aseguró la periodista.

Cetrina, por tanto, es de Enrique Ponce, no de Paloma Cuevas, por mucho que se esté celebrando allí la ansiada comunión. "Yo creo que seguirá en propiedad de Ponce porque además se explota no solo es una casa. Obviamente si te viene una oferta buena cualquiera vende". Dijo la periodista en esRadio.

