Paloma Cuevas está "ilusionada" con alguien: "Le ha cambiado la cara"

Paloma Cuevas, ilusionada con otro hombre. Según el programa Viva la vida, la ex de Enrique Ponce habría alcanzado de nuevo el equilibrio con otra persona cuyo nombre no ha trascendido.

Así lo ha asegurado Makoke en calidad de colaboradora del espacio de Emma García. "Está ilusionada", dijo a colación del nuevo estado personal de Paloma Cuevas, recién firmado el divorcio del torero tras muchos meses de retraso y ahora embarcada en la organización de la comunión de su hija con el torero.

"Me dicen amigas suyas que está muy bien y que la ven muy ilusionada y contenta y feliz. Le ha cambiado la cara y hasta ahí puedo leer", dijo la colaboradora, que aseguró que cree "que está con alguien".

José Antonio Avilés aseguró que hace unas semanas Paloma "estuvo en una boda en el norte, cuentan que fue acompañada por alguien y por una amiga que le hace de carabina para que no se sospeche mucho", dijo, procurando "no meter la pata y meter a alguien que no debo en este jaleo".

"Hay gente muy cercana a nosotros que tiene mucha información", dijo Avilés, adelantando que hay mucho más por conocer de este tema.