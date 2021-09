Antonio David Flores, a la salida del juzgado: "Los juicios se celebran aquí, no en los platós de televisión"

El estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío, contar la verdad para seguir viva, y su testimonio por el supuesto maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de Antonio David Flores trajo fatales consecuencias para el hasta entonces colaborador, que fue despedido fulminantemente de Mediaset a escasas horas de la emisión del primer capítulo. Alejado del foco mediático desde entonces, Antonio David puso su despido -a su entender improcedente- en manos de la Justicia, demandando a la La Fábrica de la Tele y pidiendo a la productora de Sálvame una millonaria indemnización por "daños morales irreparables".

Este martes se retomó el juicio en los juzgados de la calle Princesa de Madrid con la presencia de Jorge Javier Vázquez, ausente en la primera sesión que se celebró en julio. Mientras que el ex de Rocío Carrasco, muy delgado y de nuevo sin barba, llegó a los juzgados acompañado por su abogado y sin querer hacer declaraciones, Jorge Javier lo hizo solo, con unas grandes gafas de sol y ropa informal, mostrándose tranquilo.

Tras una hora en el interior, el presentador salió en primer lugar de los juzgados y con evidentes dificultades para abrirse caso por la presencia de detractores de Rocío Carrasco que portaban carteles de 'Stop Feminazis'. Jorge Javier se limitó a decir que todo ha ido "bien" sin entrar en detalles sobre su reencuentro con Antonio David.

Minutos después, fue Antonio David el que abandonó los juzgados acompañado por su abogado, confesando que está "muy tranquilo". "Ha salido todo bastante bien, como esperábamos y simplemente me reitero en lo mismo: los juicios se vienen a celebrar aquí, no en los platós de televisión, no con juicios paralelos, no con opiniones de periodistas o presentadores como si fuesen jueces o fiscales. Se implanta justicia aquí arriba"; denunció. "Vengo a que se me repare el daño que se me ha hecho, que no se le olvide a nadie y acatar la sentencia que su señorías dispongan", señaló.