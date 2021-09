Shaila Dúrcal está encantada por haber perdido 20 kilos al haberse sometido al método PronoKal, un tratamiento para adelgazar de forma segura con un seguimiento exhaustivo cuidado de profesionales. Los resultados no pueden ser más eficaces, y la cantante ha vuelto a recuperar la figura de siempre. "Llevo tan solo cuatro meses, pero afortunadamente he perdido muchos kilos, los resultados no han podido ser mejores. Esto es el principio de una nueva relación con la comida". Así lo explicó.

La artista está viendo en Madrid, aunque no para de viajar a Estados Unidos y demás países por motivos de trabajo. "Mi base ahora está aquí, en casa que mis padres tenían en el Paseo de la Castellana, lo estoy disfrutando mucho y pienso que en este piso es donde me concibieron, no me da pena, todo lo contrario. Además, estoy encantada de vivir en España, los últimos 10 años estaba en Houston y en julio pasado pude regresar, a pesar de estar en plena pandemia". Al preguntarle por la relación con sus hermanos, dijo que era muy buena. "Alguna vez no arrancamos el moño, pero muy bien", comentó entre risas.

La hija de Rocío Dúrcal y Junior tiene unos proyectos profesionales muy buenos, según comentó. "Todavía no puedo adelantar nada, estamos organizando muchas cosas. Empezaremos en España y después saldremos fuera. He retomado el trabajo que tenia pendiente en USA, también un disco inédito, otro de boleros con Pitingo, y con Miguel Poveda, unos duetos que estoy haciendo con ellos. Dorio, mi marido, y la niña, que ya tiene 17 años, que es como mi hija, así es como la llamo, están encantados en España, lo que no quiero es que ella pierda el acento mejicano".

Shaila está viviendo una etapa muy bonita de su vida. "Tengo 42 años, mi madre se fue con 61, y me preocupo mucho en cuidarme y la salud. Estoy muy contenta con mi nuevo yo. Llegué a pesar 91 kilos, y ahora estoy en 72", confesó.

En el transcurso de la entrevista, cuando se le preguntó por la maternidad, así de claro lo explicó_ "Nunca me ha llamado mucho, aunque me encantan los niños, y disfruto mucho con ellos, pero al cabo de un rato, estoy deseando que se vayan con sus padres. Con mis sobrinos me pasa igual, soy la tía que les permite que hagan todo lo que quieran, y que sus padres no les dejan".