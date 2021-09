Las dos rupturas de Santiago Pedraz antes de Esther Doña: "Pasaron cosas que van a salir"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar, Alaska y Daniel Carande para abordar todos los temas del corazón de la actualidad española. Centrada en cómo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha pasado al lado rosa de la mano de un (muy publicitado en redes sociales) romance con Esther Doña.

Pero, tal y como expuso Beatriz Cortázar en esRadio citando su propio texto en ABC, existen varias sombras que se ciernen sobre este romance y están casi todas en el pasado inmediato del juez.

En primer lugar, Cortázar citó la enemistad manifiesta del juez con su ex, una abogada penalista llamada Silvia, que defiende casos en los que el juez, mientras duró la relación, se tuvo que abstener de juzgar.

Pero he aquí que su unión con esa abogada acabó, y no precisamente bien, una vez Pedraz decidió iniciar su relación con Esther Doña.

"Ellos tenían una relación que no es corta, de un tiempo, incluso —según gente cercana— con planes de futuro como comprar una vivienda. Una relación estable. Lo que ocurre es que hace unos meses, como ella es penalista y él juez, es normal que coincidan en algún caso".

Y eso precisamente ocurrió en diciembre 2020, cuando ambos todavía estaban juntos. "Como son pareja y su unión es similar a la del matrimonio, él se abstuvo de juzgar un caso donde la abogada era su mujer. La imparcialidad de los jueces por encima de todo".

La ruptura tuvo lugar de manera súbita, y además —tal y como afirmó Federico Jiménez Losantos— "no fue buena". Y, a raíz de ese adiós, Santiago Pedraz consideró que sí podía ejercer en esa causa donde está su ex. "Se rompió el vínculo de modo que podía juzgarlo, no tenía por qué inhibirse", consideró Pedraz, que manifestó con esta decisión una inesperada actitud de confrontación con su ex.

La abogada no estuvo de acuerdo y recurrió la decisión este pasado 30 de agosto pidiendo la abstención del magistrado y, además, alegando "enemistad manifiesta" (lo que, de nuevo, certifica lo mal que acabó Pedraz con su ex). "En este recurso —explicó Cortázar en esRadio— la procuradora relata una serie de hechos y se señala que el juez ha de ser y parecer alguien que no tenga intereses y ninguna relación que pudiera enturbiarlo".

La consecuencia, que Pedraz finalmente ha tenido que abstenerse firmando el día 6 de septiembre, este mismo lunes, que efectivamente se abstiene y sale del caso.

Tal y como aseguró la periodista, la de Pedraz y la abogada penalista ha sido "una ruptura horrible, nada consensuada, algo totalmente inesperado para ella. Tenían planes en el presente inmediato". Y entonces se sucedió el verano de fotografías en Instagram con Esther Doña.

La anterior ruptura de Pedraz

Federico Jiménez Losantos señaló, sin embargo, otra ruptura algo anterior de Pedraz, pero de un perfil muy similar. Fue con su exmujer.

"Hay otro asunto que es complicado. Este hombre estuvo casado y eso tampoco terminó bien. Y en este caso cualquiera podría denunciarlo, hasta la ex, y la ex es periodista". Para el director de Es la mañana de Federico, esta ruptura fue todavía más complicada, hasta el punto que "pasaron cosas que van a salir inevitablemente", lo que apunta a que podría todavía tener consecuencias.