Piqué: "Cuando empecé a salir con Shakira, la relación con Guardiola cambió"

Gerard Piqué confesó en una entrevista en el programa catalán La Sotana que en la etapa final de Pep Guardiola como entrenador del FC Barcelona, su relación fue pésima, aunque con el paso del tiempo y la distancia, las cosas han cambiado. "Llegamos a un punto de tensión con Guardiola importante, y del vestuario en general. La rivalidad con José Mourinho desgastó mucho. Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba", aseguró.

La situación de tensión del central culé afectó tanto a su vida profesional como personal, ya que Guardiola tampoco vio con buenos ojos su relación con Shakira, su pareja desde que se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010. "Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia; ahora la relación es perfecta. Pero tenía mucha presión. Sentía que en los entrenamientos lo tenía que hacer todo perfecto. Si ha habido algún momento en el que me he planteado irme del Barça fue aquella temporada", reconoció.

El capitán del Barça también habló del percance sufrido con el paparazzi Javier Rosendo, que le fotografió mientras practicaba surf el pasado fin de semana en Cantabria. "Estoy bien de la lesión. Nos fotografiaron y ya. Fui a hacer surf porque estoy bien. Le dijimos al fotógrafo que no las hiciese pero fue su minuto de gloria", declaró.

Rosendo denunció en Viva la vida que sufrió un encontronazo con el futbolista y la cantante cuando quiso hacerles una foto en la playa y se percataron de su presencia. "Fue una agresión a la libertad. Me abordaron y me acorralaron. Fue un mal trago", aseguró. "Piqué me increpó para que yo borrara las fotografías, pero le dije que no, que yo me dedico a esto y es mi trabajo. A partir de ese momento, Piqué se dio la vuelta y sus acompañantes, directamente, vinieron a por mí. No opuse ningún tipo resistencia. Me increpaban, me coaccionaban y se acercaban sin precaución, sin mascarilla, y me abordaron sus acompañantes".