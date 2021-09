Carla Barber desvela que sufre una enfermedad del corazón

Carla Barber preocupó a sus seguidores hace unos días tras publicar una fotografía en un hospital de Marbella en la que aparece tumbada en una cama y rodeada de vías y electrodos. La doctora especializada en medicina estética desveló que se realizó unas pruebas médicas relacionadas con una enfermedad del corazón aunque, a falta de conclusiones finales, ha decidido esperar para contar de cuál se trata.

"Creo que todo en la vida es cuestión de actitud y que los problemas que no podemos evitar sólo podemos aceptarlos, afrontarlos con una sonrisa y enfrentarlos con energía positiva", animó desde su cuenta de Instagram. También quiso dar las gracias por la atención recibida y a todos aquellos que siempre "están pendientes" de ella. "Aún quedan pruebas por hacer y lo más importante, decisiones que tomar. Prometo contároslo todo en cuanto pueda", desveló entonces.

Aunque no ha querido dar más detalles por el momento, los mensajes optimistas se suceden en sus redes sociales. "06-09-21. Enfermedad de corazón que no acabará con Barber. Algunos celebramos la vida", escribió la exnovia de Diego Matamoros en el corcho de una botella de vino, dando a entender que brinda porque todavía quedan cosas buenas por venir a pesar de la adversidad.

"Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora", insistió.