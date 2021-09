Repugnante homilía de Jorge Javier contra Ayuso en 'Sálvame': "El Madrid de la libertad ya no existe"

Jorge Javier Vázquez aprovechó la edición de Sálvame del martes para realizar un discurso en contra del clima de homofobia que, según el presentador catalán, se vive en Madrid. La causa, la agresión sufrida por un joven en el barrio de Malasaña en el que le grabaron la palabra "maricón" en un glúteo.

Un desagradable suceso que, para Jorge Javier, es la norma del día a día en la capital de España, un lugar en el que "imperaba la libertad", en pasado, libertad que "ya no existe". "Por primera vez no me siento seguro a la hora de salir según por qué sitios a según qué horas", dijo Jorge Javier, que en las pasadas elecciones de mayo apoyó al candidato Ángel Gabilondo y ve la capital como la cuna de la homofobia.

"Llegué a Madrid hace 25 años y jamás sentí miedo, llegué a una ciudad donde imperaba la libertad, ser feliz y dar rienda suelta a mis sentimientos. Creo que ese Madrid ya no existe y entiendo que ese sentimiento en muchos puntos de España se está perdiendo. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad".

"Vamos a ir a más porque hemos sido tolerantes con los discursos de odio", dijo Jorge Javier, refiriéndose a una semilla que "va creciendo". "Esto no está en el peor momento, no va a parar, va a haber más agresiones y lo peor es que buscan la notoriedad", dijo él, concediéndole precisamente esa notoriedad al lamentable suceso de Malasaña.

Jorge Javier pidió a los partidos políticos que controlen esos discursos de ocio y exigió una "condena sin paliativos". En Madrid, dijo se "maltrata y mata a las mujeres y maltratan y matan a personas LGTBI". Su sermón fue aplaudido desde la órbita de Podemos, sin ir más lejos por Pablo Echenique:

Esto de Jorge Javier Vázquez es muy importante. Porque refleja una peligrosísima involución democrática. Porque lo dice en una cadena que –como todas– invita habitualmente a portavoces de la extrema derecha. El blanqueamiento del odio no sólo es político. Es también mediático pic.twitter.com/s044B9St7q — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 7, 2021

"A mis 51 años jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay", dijo, sin citar a ningún político pero haciendo dejado claro que en Madrid "la libertad ya no existe".