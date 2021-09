Telma Ortiz y Paloma Rocasolano se derriten con la nueva sobrina de la reina Letizia

Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con la publicación en su portada de una imagen poco habitual por lo esquivo de los personajes: la madre y la hermana de la reina Letizia.

Telma Ortiz acaba de ser madre y por primera vez vemos a su bebé en una estampa que refleja la ilusión de la familia: en la foto, ella y Paloma Rocasolano miran embelesadas a la criatura y se derriten haciéndole cucamonas.

Las instantáneas fueron tomadas en un centro comercial de Madrid en el que se puede practicar surf. Allí fueron Telma, Paloma y Robert Gavin, el padre de la niña. El abogado irlandés ha sido noticia este verano después de que su ex y madre de sus hijos, la cantante Sharon Corr, publicase una dura canción titulada "La tonta y el escorpión" en la que describe cómo Telma, a la que llama "la hermana retorcida de la reina", le quitó a su marido.

Por cierto: Paloma Rocasolano, la abuela de nuestra heredera al trono, acudió al plan familiar acompañada por un caballero que parece completamente integrado en la familia y que también acunó a la pequeña.

Todo sobre el juez que ocupa el corazón de Esther Doña

Lecturas dedica un reportaje a Santiago Pedraz, la última conquista de Esther Doña, la marquesa viuda de Griñón. Vemos varias imágenes de la pareja paseando juntos por la Milla de Oro de Madrid, vestidos de manera informal (él vaqueros, ella minifalda muy mini), de la mano y muy sonrientes. Dice la revista que ese día se reunieron con una pareja de amigos para almorzar.

Según Lecturas, el juez y Esther eran amigos antes de que ella enviudara y que incluso Pedraz era uno de los invitados habituales a las fiestas que los marqueses celebraban en la finca El Rincón. Recuerda la publicación que, dos meses antes de hacerse pública la relación, Doña publicó una imagen de su marido fallecido en Instagram con el siguiente texto: "Estoy lista para el amor". Avisaba a navegantes, se supone.

La revista ha indagado en el pasado del magistrado, que estuvo casado durante diez años con la periodista Paula Arenas, la madre de su hijo. Después se le ha conocido una relación con la abogada Sylvia Córdoba que, como se ha contado en Es La Mañana de Federico, no ha terminado nada bien.

La "fascinante vida" de Tamara Falcó

Tamara Falcó, que ya protagonizó un reality contándonos su día a día, relata ahora su "fascinante vida" (literal de ¡Hola!) en un documental de sesenta minutos que va a estrenar Amazon Prime Video y que ha producido Hola Media. La revista publica este miércoles en primicia "los mejores extractos".

En un reportaje en el que vemos varios fotogramas de la producción, ¡Hola! nos avanza algunas de las anécdotas y recuerdos que se narran en el programa. Detalles de su infancia, de su buena relación con Julio Iglesias ("una vez me cogió y me dijo es que casi podías haber sido hija mía"), de su trato con sus hermanos ("Enrique me hacía rabiar llamándome Maruca"), de su admiración por Miguel Boyer ("Mi carácter se enriqueció con su llegada a mi vida… Fuera se le tenía muchísimo respeto, aquí en casa el pobre no tenía ni voz ni mando"), la tristeza por la muerte de su padre o lo enamorada que está de Íñigo Onieva.

Por el documental pasan su madre, Isabel Preysler, el padre Ángel o algunas de sus amigas íntimas.

Cóctel de noticias

Joaquín Prat se separa tras doce años de relación. Cuenta Semana en su portada que el periodista y Yolanda Bravo han puesto fin a su convivencia. Ya hacen vidas separadas y de hecho él ha disfrutado del verano a bordo de un yate junto a su familia.

No son los únicos. Semana también desvela que la cantante Ainhoa Arteta y el militar Matías Urrea se han separado dos años después de su boda. Según el entorno de la pareja, la convivencia de la soprano con su cuarto marido "es insostenible".

La reina Letizia gana la batalla de la popularidad. Eso dice Lecturas, que asegura en reportaje firmado por Pilar Eyre que la Casa Real maneja encuestas "que no se darán a conocer públicamente" que demuestran que va ganando puntos ante sus súbditos.

Un día con Brad Pitt. Este miércoles merece la pena comprar el ¡Hola! solo por el reportaje gráfico del actor, a punto de celebrar su 58 cumpleaños. Acaba de protagonizar una campaña para la cafetera De´Longhi, de ahí el despliegue.

Cayetana Rivera, protagonista de la Goyesca. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera ejerció de presidenta de las damas goyescas el pasado sábado vestida con dos diseños de Lorenzo Caprile. Con ella, su madre y su padre, que han superado sus peleas del pasado y ahora presumen orgullosos de hija.

Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado, una expareja bien avenida. Todas las revistas publican varias imágenes de la presentadora y el músico durante una jornada de barcas en el estaque del Retiro junto al hijo de ambos.

También mantienen una aparente buena relación María José Suárez y su ex, el empresario Jordi Nieto. Los dos se han instalado en España después de su ruptura y los vemos en Diez Minutos preparando juntos el cumpleaños de su hijo.

Marta López y su novio policía, besos y arrumacos en la playa. La colaboradora de Telecinco aparece en Diez Minutos disfrutando de una jornada playera con su amor, con el que empezó a salir hace dos meses.

Gema López abre una tienda de ropa en Madrid. Cuenta Diez Minutos que la periodista tiene un "plan B" para cuando deje Sálvame. Se trata de un "showroom" de la firma de la que es imagen. Ya ha empezado a hacer obras en el local y la revista recoge las imágenes de su visita de obra.

Boda de la jet, si es que todavía existe, en Jerez. Hola lleva a portada la celebración del enlace que ha unido a Carla Vega-Penichet, heredera de los Domecq, con Carlos Cortina, hijo de Myriam Lapique y Alfonso Cortina, que falleció recientemente víctima de covid. Entre los invitados estaban Marta Ortega, Inditex, el Juli, Amaia Salamanca, Alonso Aznar, Colate, Elena Cue o Rosauro Varo, además de Nuria González, que, de nuevo, acudió a un evento sin su marido, Fernando Fernández Tapias.

También acaban de casar a su hijo Paquita Torres y Clifford Luyk. ¡Hola! publica varias imágenes del enlace, que ha unido a la familia del baloncestista con la familia del general Antonio Afonso Rodríguez, asesor jurídico general de la Defensa.