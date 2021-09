El entorno de Ainhoa Arteta y Matías Urrea, sobre su divorcio: "Ella iba de diva, no le trataba bien"

El divorcio de Ainhoa Arteta y Matías Urrea -el cuarto para la soprano- se intuía en su círculo más cercano. La noticia, publicada por la revista Semana antes de que se hiciera oficial a través de un comunicado, no ha pillado desprevenidos a sus amigos, que apuntan que "se veían venir". El Mundo habló con una persona cercana a la pareja que asegura que "cualquiera que hubiera estado cerca de ellos, en su entorno, conocía la situación".

Como es normal, el militar ha estado muy pendiente de su mujer en los últimos meses por los baches de salud consecuencia del covid-19 y un cólico nefrítico, pero eso no ha sido suficiente para su estabilidad matrimonial. Hablan de una Ainhoa Arteta autoritaria y algo antipática, incluso delante de sus amigos: "A Ainhoa hay que llevarla, lo ha tenido ahí como un mayordomo durante estos dos años, no entendíamos qué hacía él ahí (...) No le trataba bien delante de todos nosotros en fiestas y reuniones, 'tráeme esto, tráeme aquello, mira cómo lo tengo'... Ella iba de diva, una cosa de locos".

La misma fuente añade que Urrea, capitán de corbeta, continúa centrado en su trabajo director de comunicación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), un cargo al que llegó procedente de "un puestazo en Bruselas", en donde trabajaba liderando la comunicación estratégica en el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, en la OTAN.

"Lo dejó y se mudó a Madrid para estar cerca de Ainhoa, por acompañarla a todas partes; que cantaba en Moscú, se iba a Moscú; que canta en Burgos, a Burgos se iba. Ni siquiera hacía vida con el resto de militares, como suele ser habitual entre ellos. Viajaba todos los fines de semana para estar con ella", aseguran.

Tras la separación, Ainhoa se ha trasladado a Bilbao con su padre para cambiar de aires, mientras que Matías ha buscado un piso en Madrid para vivir con su hijo, fruto de su primer matrimonio.