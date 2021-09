Jorge Javier señala a Rocío Carrasco: "No está preparada para ser un referente"

A pesar del bombo que La Fábrica de la Tele está dando al fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame y el próximo estreno de la segunda parte de su docuserie, muchos encontraron arriesgado que pasara a formar parte de los colaboradores. El programa ha sido uno de los que más críticas ha vertido contra ella duranta años y, además, contó entre sus filas con su exmarido, Antonio David Flores.

Jorge Javier Vázquez despeja dudas en su blog de Lecturas, y asegura que Rociíto "tiene cabida perfectamente en un programa como Sálvame", aunque pide paciencia, porque "ella está volviendo y la vuelta nunca es fácil". Sin embargo, advierte que esta situación se le podría poner en contra: "No deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse". Al fin y al cabo, como él lo ve, "es una señora que ha compartido un testimonio", que jamás imaginó nadie que tendría tanta repercusión social.

"Me gustaría que no cayésemos en el error de convertirla en un referente", reflexiona, "Rocío Carrasco no es un referente de nada y a ella ni siquiera se le pasó por la cabeza convertirse en un referente", afirma contundente. Y subraya, "lo peor que podríamos hacerle es convertirla en algo que no es, porque no está preparada. (...) En estos momentos deberíamos protegerla muchísimo".

"Hemos hablado demasiado"

En su regreso tras las vacaciones de verano, el veterano presentador de Sálvame entonó cierto "mea culpa" por la deriva de los acontecimientos tras el documental de Rocío Carrasco, entre otros temas.

Jorge Javier enfrentó el descontento por la escasa libertad a la hora de alejarse de la versión oficial del relato de Rocío Carrasco auspiciado por Corredera y él mismo. Un desacuerdo liderado por Kiko Matamoros, que llegó a amenazar con marcharse del programa y que esta misma semana ha tenido un desagradable rifirrafe con Carlota Corredera.

"Todos habéis tenido la absoluta libertad de decir lo que pensabais. El único error que hemos tenido es que hemos hablado demasiado. Han sobrado opiniones, ha habido demasiado debate", dijo, un tanto lejos de recular de su talante autoritario en plató.