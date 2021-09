La decepción de Carmen Borrego con Alejandra Rubio: "No voy a seguir su juego"

Carmen Borrego ha regresado a Sálvame, de donde salió escaldada y entre polémicas. Y lo ha hecho con una nueva, reconciliándose con su hermana Terelu —que ha dado el salto a TVE con MasterChef Celebrity— y explicando qué ocurre con su sobrina, Alejandra Rubio, que reaccionó al fichaje de su tía asegurando que más importante que el dinero es "estar bien de la cabeza".

Unas palabras que no contribuyeron a suavizar su relación con Carmen Borrego, con la que acumulaba ya varios rifirrafes.

La hija de María Teresa Campos no ha querido entrar al trapo de su sobrina y ha dicho que "no voy a seguir con el juego de 'ella me dice y yo le digo', no voy a contestar porque no me gusta esta guerra", dijo, dejando caer que su sobrina busca notoriedad mediática enfrentándose con ella.

"Mi relación con ella ha cambiado. Antes teníamos mucha complicidad, cuando Alejandra tenía 15 años, me buscaba para contarme cosas y decirme que intercediera con su madre... Pero ahora desde que ha empezado una carrera en televisión y se le conoce más ha cambiado esa complicidad y tiene más con su madre", ha dicho en Telecinco.

No obstante, Carmen Borrego alberga esperanzas de recuperar la relación con su sobrina, que es "muy buena" y tiene "suerte de poder decir y hacer lo que quiera".